【美國示威】網民嘲特朗普「地堡小子」　女歌手作曲高歌贈慶

美國非裔男子弗洛伊德（George Floyd）因警員暴力執法致死後，美國多個城市連日爆發示威，當地媒體指總統特朗普（Donald Trump）一度到白宮地堡避風頭，但事後這位美國總統否認，稱自己只是去地堡視察。但很多民眾明顯未相信特朗普的說法，並在網絡上嘲笑他是「地堡小子」（Bunker boy），更有女歌手為此作曲又填詞，高歌Bunker Boy贈慶，在網上熱傳。

網民嘲特朗普是「地堡小子」

在美國示威活動爆發期間，特朗普到白宮地堡一事成為網絡話題，更有不少反對特朗普網民在Twitter等社交網站發文或上傳圖片，嘲諷特朗普是「地堡小子」（Bunker Boy），要到地庫避開示威者。

美國女歌手Courtney Jaye更為此作曲及填詞，並把自彈自唱片段放到Twitter，在網上熱傳。

她透過歌詞不停諷刺特朗普，包括唱到「Bunker Boy, don't lie. You got scared and hid in the basement in the middle of the night.」（地堡小子，不要騙人了。你感到驚慌，大半夜躲在地庫。）

歌詞又稱「You're not so tough, no. It's a sorry sight. So take your bible, shove it up your ass, and turn on the fxxking lights.」（你不是那麼堅強，不，真是遺憾，所以拿起你的聖經，塞到你自己的屁股，然後打開那該死的燈吧。）特朗普之前在6月1日曾手持聖經走到教堂，供媒體拍照，但遭批評是「做騷」。

這位美國女歌手最後並唱到「Bunker Boy, Bunker Boy, November's coming and we hope you're terrified, Bunker boy」（地堡小子，地堡小子，11月快到了，我們希望你會驚慌，地堡小子。）

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白宮再加設圍欄

另一方面據美國傳媒6月4日報道，隨着白宮外圍出現連日示威，該處不單有大批特勤局人員駐守，也開始再在白宮外增設更多圍欄應對。

Trump began his term promising to build a wall to protect America from the world.

He ends it building a wall to protect himself from Americans. pic.twitter.com/mzvfIBVOSg — Nick Confessore (@nickconfessore) June 4, 2020

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