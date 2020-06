【美國示威】網民嘲特朗普「地堡小子」　女歌手作曲高歌贈慶

美國非裔男子弗洛伊德(George Floyd)因警員暴力執法致死後,美國多個城市連日爆發示威,當地媒體指總統特朗普(Donald Trump)一度到白宮地堡避風頭,但事後這位美國總統否認,稱自己只是去地堡視察。但很多民眾明顯未相信特朗普的說法,並在網絡上嘲笑他是「地堡小子」(Bunker boy),更有女歌手為此作曲又填詞,高歌Bunker Boy贈慶,在網上熱傳。

網民嘲特朗普是「地堡小子」

在美國示威活動爆發期間,特朗普到白宮地堡一事成為網絡話題,更有不少反對特朗普網民在Twitter等社交網站發文或上傳圖片,嘲諷特朗普是「地堡小子」(Bunker Boy),要到地庫避開示威者。

美國女歌手Courtney Jaye更為此作曲及填詞,並把自彈自唱片段放到Twitter,在網上熱傳。

她透過歌詞不停諷刺特朗普,包括唱到「Bunker Boy, don't lie. You got scared and hid in the basement in the middle of the night.」(地堡小子,不要騙人了。你感到驚慌,大半夜躲在地庫。)

歌詞又稱「You're not so tough, no. It's a sorry sight. So take your bible, shove it up your ass, and turn on the fxxking lights.」(你不是那麼堅強,不,真是遺憾,所以拿起你的聖經,塞到你自己的屁股,然後打開那該死的燈吧。)特朗普之前在6月1日曾手持聖經走到教堂,供媒體拍照,但遭批評是「做騷」。

這位美國女歌手最後並唱到「Bunker Boy, Bunker Boy, November's coming and we hope you're terrified, Bunker boy」(地堡小子,地堡小子,11月快到了,我們希望你會驚慌,地堡小子。)

🔻相關圖輯:2001年「911」事件發生後,多名美國官員曾在白宮地堡內開會🔻

白宮再加設圍欄

另一方面據美國傳媒6月4日報道,隨着白宮外圍出現連日示威,該處不單有大批特勤局人員駐守,也開始再在白宮外增設更多圍欄應對。

Trump began his term promising to build a wall to protect America from the world.

He ends it building a wall to protect himself from Americans. pic.twitter.com/mzvfIBVOSg — Nick Confessore (@nickconfessore) June 4, 2020

延伸閱讀:【新聞教室】神秘白宮地堡建於40年代供高官避難 傳新地堡有5層

延伸閱讀:【美國示威】特朗普否認到白宮地堡避難 稱到當地視察