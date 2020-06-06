【美國示威】梅拉尼婭Twitter常與特朗普唱反調　美媒：白宮頭痛

美國媒體6月5日引述白宮官員消息稱，第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）不時在Twitter發文與總統特朗普（Donald Trump）唱反調，令白宮西翼官員頭痛。

明尼蘇達州（Minnesota）非裔男子弗洛伊德（George Floyd）因警員暴力執法致死，事件引發全國多地示威及騷亂，美國有線新聞網絡（CNN）5日報道，特朗普在此事強調「法律與秩序」，但梅拉尼婭則在Twitter帖文中談和平與癒合，與特朗普不同語調。

報道稱，特朗普6月1日曾在白宮西翼與各州長舉行電話會議時，指他們大多數人都軟弱，並表示假如州長們不控制局勢，只會浪費自己時間，此事媒體之後也有報道。但幾乎在會議同一時間，梅拉尼婭卻在Twitter發文，呼籲所有人和平示威，「專注在彼此照顧，以及治癒我們偉大的國家。」

↓↓↓梅拉尼婭6月1日在Twitter發文

Saddened to see our country & communities being damaged & vandalized. I ask everyone to protest in peace & focus on taking care of one another & healing our great nation. — Melania Trump (@FLOTUS) June 1, 2020

梅拉尼婭方面未有回應CNN查詢，白宮發言人迪爾（Judd Deere）則指，梅拉尼婭談及有關安慰、鼓勵、治癒與和平的信息，也屬於總統承諾制止暴力及恢復社區安全的重要部分。

白宮官員：梅拉尼婭推文沒有幫助

報道引述一名白宮官員透露，梅拉尼婭寫出與特朗普唱反調的推文並不受白宮西翼官員的歡迎，官員認為她的推文「沒有幫助，讓白宮西翼感到氣餒。」一名熟知梅拉尼婭行動的人士稱，感覺上梅拉尼婭Twitter發布時間都經過精心安排，使發文看起來更加與特朗普脫節。

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總統夫婦屢見分歧

梅拉尼婭過往已多次被指與丈夫立場不一。在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情期間，特朗普一直拒絕公開戴口罩，但這位第一夫人則在4月9日在Twitter呼籲民眾在公共場所戴口罩。

二人的矛盾又見於移民問題上。特朗普2018年對墨西哥非法移民採取「零容忍政策」，導致數千兒童與父母分離。梅拉尼婭2018年6月17日發聲明表示，「痛恨看到孩子與家庭分離」，並指「我們需要的不僅是一個遵循所有法律的國家，同時也是一個用心治理的國家。」