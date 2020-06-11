傳梅根偷寫300頁「恨意日記」　如曝光或損凱特完美王室媳婦形象

英國王室兩位王子之妻凱特（Catherine, Duchess of Cambridge）與梅根（Meghan, Duchess of Sussex）之間的「妯娌大戰」日日都有新發展，《Woman's Day》雜誌指梅根偷偷寫下充滿恨意的日記，長達300頁，重點之一就在描述自己與嫂嫂凱特有多不對盤，向來予人「完美王室媳婦」形象的凱特，為此緊張兮兮，擔心梅根寫了些不該被外界得知的細節，影響自己的公眾觀感。

該周刊也再次重申英國一堆小報都已經提過的論點：凱特之前和《Tatler》雜誌訪談，對於報道內容相當不滿，甚至發聲明否認雜誌指她因為承接梅根留下的王室勤務弄得又氣又疲累，其實是梅根透過一堆友人在背後「暗算」凱特。

只是專門打臉八卦的網站，再次反駁《Woman's Day》的報道，表示梅根親友完全沒聽過她有親筆日記這種東西，再者《Tatler》雜誌中的描述，看起來是梅根硬是和夫婿哈里脫離英國王室、害到凱特肩上的擔子變重，對於梅根自身的形象沒有多少改善，誰會做這種損人不利己的事？

英女王伊利沙白二世（Queen Elizabeth II）的丈夫菲臘親王（Prince Philip）度過99歲生日，兩個孫子威廉與哈里都只能透過視像道賀，女王和親王都待在溫莎堡，並沒有高調慶祝。媒體表示都快要邁向百歲的女王與王夫，這一年來日子過得頗不平順，不但有哈里與梅根脫離王室重要成員的風波，又碰上英國被新冠肺炎疫情重擊，都需要他們靠處世智慧面對。

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