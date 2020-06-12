不修邊幅抑或政治公關術？　加拿大總理杜魯多「不羈長髮」變焦點

在新冠肺炎（COVID-19）疫情期間，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）天天在記者會透過電視向國民講解疫情，但民眾不單關心國家抗疫政策，也關注這位領導人的「不羈長髮」，此因在疫情期間加拿大髮型屋要關門，總理也無法剪髮，頭髮愈來愈長，成為網絡話題，更有些民眾猜想當中是否有政治考慮。

🔻觀看「靚仔總理」杜魯多的髮型變化🔻

+ 9 + 8 + 7

杜魯多早在2015年上任時就獲形容為「靚仔總理」，外型帥氣，如今他的髮型變化、多次在記者會上撥頭髮的動作，也成為國民談論的話題，甚至有網民為此製作短片，獲得數十萬的觀看次數。

杜魯多的妻子蘇菲（Sophie Trudeau）在3月中確診感染新冠肺炎後，未有染病的杜魯多當時已展開在家隔離，一邊在家工作，一邊做湊仔公，另一邊廂，加拿大自3月起也實施多項抗疫措施，在安大略省及城市蒙特利爾等地，居民都無法光顧髮廊，故此，杜魯多的頭髮和鬍鬚也愈來愈長。

新型冠狀病毒肺炎：杜魯多妻子蘇菲在3月12日確診新冠肺炎，接受治療後已成功康復。圖攝於2019年9月11日（Reuters）

有趣的是，不少民眾更認為杜魯多留長髮，背後有政治考慮，除了可能是展示與民眾一起居家抗疫外，《紐約時報》引述加拿大前總理克雷蒂安（Jean Chretien）的公關負責人多諾洛（Peter Donolo）稱，杜魯多很懂得領導者的象徵意義，認為「他留長髮看上去很氣派，這也有幫助。」

事實上加拿大前總理哈珀（Stephen Harper）曾因專門找髮型師為他打理髮型及化妝，結果引發政治風波，如今杜魯多長期不剪髮的不修邊幅形象，反而有望獲得加分。

🔻相關圖輯：杜魯多6月5日在渥太華出席反種族歧視集會，期間單膝下跪以示支持🔻