美國第一夫人梅拉尼婭傳「巧妙施壓」進入白宮前重新談判婚前協議

美國媒體6月12日引述該報記者所著的一本書稱,第一夫人梅拉尼婭(Melania Trump)在特朗普(Donald Trump)就任總統後近5個月才搬進白宮,她被指以延遲到白宮「報到」施壓,換取與丈夫新重就婚前協議條件談判。

圖為《她交易的藝術:梅拉尼婭不為人知的故事》的封面。(Amazon)

特朗普2017年前往白宮後,梅拉尼婭決定留在紐約。《華盛頓郵報》記者喬丹(Mary Jordan)的書《The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump》(暫譯:她交易的藝術:梅拉尼婭不為人知的故事)報道,這位第一夫人稱推遲搬入白宮的原因是他們10歲的兒子巴倫(Barron Trump)需要在學年結束前在紐約上學,但她也在進入白宮前修改與她丈夫的婚前協議條款。

媒體在特朗普競選期間大量報道他涉嫌性侵以及不忠的消息。喬丹在書中指出,這影響了梅拉尼婭修改「不是十分慷慨」的婚約條款的意願。

↓↓↓更多梅拉尼婭的圖片

這位2003年獲得普立茲獎的記者,2016年獲得與未來第一夫人進行「一對一」訪問的機會。她在新書中指出,梅拉尼婭在成為第一夫人後需要歇一下,以及跟特朗普重新談判他們的婚前協議,據梅拉尼婭的說法,就是「照顧好巴倫」。

梅拉尼婭成功獲得合乎她心意的條件,尤其是她確保巴倫不會被逐出家族企業。喬丹寫道,梅拉尼婭希望獲得書面證明文件,來保證巴倫在財務與遺產上與特朗普的3個年長的孩子的待遇,不只是「一視同仁」。

紐約市警察局為保障特朗普家庭在紐約的安全,每天花掉12.7萬至14.6萬的美元。當地超過50萬的人在2017年4月的時候簽署一份請願書,讓梅拉尼婭留在白宮或自行支付費用,因為她居住在紐約市的特朗普國際大廈(Trump Tower)時,其居住保障費用對納稅人而言非常昂貴。