步下講台步履不穩惹健康猜測　特朗普：只因斜道太滑

美國總統特朗普（Donald Trump）周六（13日）出席西點軍校畢業典禮致詞，被拍到走下斜道時步履不穩，惹起揣測其健康狀況。特朗普周日（14日）在Twitter解釋，當時他走的斜台「非常滑」。

網上片段顯示，特朗普在演說時疑似難以單手提起水杯，而他在下斜道時亦看似走路不穩，結果引起大批網友關注。

周日年屆74歲的特朗普在Twitter稱：「我在西點軍校畢業典禮演說後走下的斜道又長又斜，且沒有扶手，而最重要是，斜道非常滑。我最不想『跌倒』，令到那些假新聞傳媒取笑我。最後10呎（約3米）我是用跑的走到平地，足見衝勁！」

The ramp that I descended after my West Point Commencement speech was very long & steep, had no handrail and, most importantly, was very slippery. The last thing I was going to do is “fall” for the Fake News to have fun with. Final ten feet I ran down to level ground. Momentum! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 14, 2020

美國白宮在6月3日公布特朗普的身體檢查報告，顯示他身體健康，惟有超重問題，而他在服用羥氯喹（hydroxychloroquine）後未見副作用，對新型冠狀病毒檢測亦呈陰性。

（綜合報道）