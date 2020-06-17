特朗普與FBI前局長恩怨將拍成美劇　《哈利波特》65歲男星演總統

美國總統特朗普自上任後一直受「通俄門」爭議纏身，並與聯邦調查局（FBI）前局長科米（James Comey）屢屢發生衝突。特朗普2017年5月突然解僱科米，後者自此不時與特朗普爆發口水戰。 美國電視頻道Showtime宣布將特朗普與科米的恩怨拍成電視劇The Comey Rule（暫譯，科米規則），預料會在11月總統大選後播出。

Showtime指出，劇集基於科米2018年出版的暢銷書《更高的忠誠：真相、謊言和領導力》（A Higher Loyalty: Truth, Lies, and Leadership），以及一年多的採訪內容而來。

公司指出，《科米規則》並非一部個人傳記，而是講述科米和特朗普兩位權力人物的故事，並形容二人截然不同的性格、道德準則和忠誠，使使他們陷入衝突。

特朗普一角將由65歲的愛爾蘭男星格利森（Brendan Gleeson）飾演，格利森曾在《哈利波特：死神的聖物》飾演「瘋眼穆敵」（'Mad-Eye' Moody）一角，又曾參演《明日邊界》（Edge of Tomorrow）、《刺客教條》（Assassin's Creed）等電影，並三度提名金球獎獎項。

至於科米一角，則由曾奪得艾美獎最佳男主角的65歲美國男星丹尼爾斯（Jeff Daniels）飾演，他的代表作有美劇《新聞室風雲》（The Newsroom），又曾參演電影《時代教主：喬布斯》（Steve Jobs）。

愛爾蘭男星格利森（Brendan Gleeson）將飾演美國總統特朗普（Getty）

科米出書爆料變劇集題材

美國聯邦調查局（FBI）前局長科米（James Comey）在2016年美國大選前夕，公布重啟對民主黨候選人希拉里「電郵門」的調查，惹來影響選舉爭議。

特朗普2017年5月9日解僱科米，指控他領導無方，損害聯邦調查局和司法部的信譽。科米及後到國會作證時爆料，相信是有關特朗普「通俄門」的調查導致自己被解僱，其後兩者隔空罵戰。

科米翌年4月出版長達304頁的《更高的忠誠》，大爆特朗普涉嫌在俄羅斯召妓並欣賞「黃金浴」一事。特朗普就斥科米是FBI史上最差局長，炒科米是為民眾做了一件好事。