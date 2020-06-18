哈里梅根籌備新慈善組織「Archewell」　商標申請卻遭駁回

英國《太陽報》17日獨家披露，哈里王子（Harry Prince）和妻子梅根（Meghan Markle）為籌備中的新慈善組織「Archewell」申請商標，近日被美國專利及商標局（USPTO）駁回，理由是兩人沒有簽名、沒有支付全部的規定費用及部分內容描述太過模糊。

報道指出，哈里與梅根在新冠肺炎疫情期間遷居洛杉磯後，透過荷里活一位替梅根效力多年的有力律師，於3月3日正式遞件申請商標。USPTO一位審查官5月26日獲派審核，隨後通知他們的委任律師諾曼（Marjorie Witter Norman），限期8月22日前修正一系列不合規定之處，否則申請就宣告作廢。

根據《太陽報》掌握的通知書，申請文件條列的慈善工作性質被指描述太模糊，欲建立網站的相關特色內容也「不明確且範圍過廣，必須釐清以具體說明提供內容本質」。審查意見還指出，哈里與梅根必須支付部分額外的審查程序費用。

USPTO於2日寄發「非最終審定書」（Non-Final Action），告知必要改正提出前，「Archewell」商標申請可保留優先權。審查官同時還告知，「申請書未簽名，導致申請未經適當驗證」。

《太陽報》指出，就算是最用心起草的商標申請書，也可能在一開頭就被USPTO駁回，首度送審不合格率達20%。同時，稍早也有報道指哈里與梅根目前正關注「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）運動，2021年前不會啟動「Archewell」基金會。

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