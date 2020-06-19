姪女新書斥特朗普「全世界最危險」兼爆黑歷史　未出版已登暢銷榜

美國大選將於11月3日舉行，但尋求連任的總統特朗普（Donald Trump）近來備受醜聞纏身，爆料者除了前國家安全顧問博爾頓（John Bolton）外，還有特朗普的姪女瑪麗（Mary Trump）也有份出書揭秘。兩人的新書還未正式出版，就已經憑預售分別登上亞馬遜（Amazon）網站暢銷榜的冠軍與第4名。

美國媒體6月14日率先披露瑪麗該書的部分內容，並指新書會詳述多個與特朗普有關的「淫穢」和「悲慘」的故事。