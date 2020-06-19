姪女新書斥特朗普「全世界最危險」兼爆黑歷史　未開賣已登暢銷榜

撰文：何文翰
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美國大選將於11月3日舉行，但尋求連任的總統特朗普（Donald Trump）近來備受醜聞纏身，爆料者除了前國家安全顧問博爾頓（John Bolton）外，還有特朗普的姪女瑪麗（Mary Trump）也有份出書揭秘。兩人的新書還未正式開賣，就已經分別登上亞馬遜（Amazon）網站暢銷榜的冠軍與第5名。
美國媒體6月14日率先披露瑪麗該書的部分內容，並指新書會詳述多個與特朗普有關的「淫穢」和「悲慘」的故事。
55歲的瑪麗是特朗普兄長小弗雷德（Fred Trump Jr.）的女兒，她的新書把特朗普形容為「全世界最危險人物」，書名就是《Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man》（暫譯：太過分且沒完沒了：我的家族如何造就全世界最危險人物），將在7月28日出版。
指控特朗普間接害死小弗雷德
野獸日報（The Daily Beast）6月14日披露新書的部分內容，報道指出，在《紐約時報》2018年有關特朗普稅務的調查報道中，新書會講述瑪麗如何做「告密者」，提供第一手資料，成為報道中的關鍵角色。
瑪麗又會在新書內表示，她的父親小弗雷德生前飲酒成癮，但祖父弗雷德（Fred Trump Sr.）與特朗普在關鍵時期忽視他，她認為特朗普有份「害死他」。瑪麗父親小弗雷德因長期酗酒在1981年死於心臟病發。