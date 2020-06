姪女新書斥特朗普「全世界最危險」兼爆黑歷史　未開賣已登暢銷榜

美國大選將於11月3日舉行,但尋求連任的總統特朗普(Donald Trump)近來備受醜聞纏身,爆料者除了前國家安全顧問博爾頓(John Bolton)外,還有特朗普的姪女瑪麗(Mary Trump)也有份出書揭秘。兩人的新書還未正式開賣,就已經分別登上亞馬遜(Amazon)網站暢銷榜的冠軍與第5名。 美國媒體6月14日率先披露瑪麗該書的部分內容,並指新書會詳述多個與特朗普有關的「淫穢」和「悲慘」的故事。

55歲的瑪麗是特朗普兄長小弗雷德(Fred Trump Jr.)的女兒,她的新書把特朗普形容為「全世界最危險人物」,書名就是《Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man》(暫譯:太過分且沒完沒了:我的家族如何造就全世界最危險人物),將在7月28日出版。

指控特朗普間接害死小弗雷德

野獸日報(The Daily Beast)6月14日披露新書的部分內容,報道指出,在《紐約時報》2018年有關特朗普稅務的調查報道中,新書會講述瑪麗如何做「告密者」,提供第一手資料,成為報道中的關鍵角色。

瑪麗又會在新書內表示,她的父親小弗雷德生前飲酒成癮,但祖父弗雷德(Fred Trump Sr.)與特朗普在關鍵時期忽視他,她認為特朗普有份「害死他」。瑪麗父親小弗雷德因長期酗酒在1981年死於心臟病發。