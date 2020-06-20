美國第一家庭家務助理爆料　「第一千金」與「第一夫人」鬥一番

美國第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）的2名前員工在一本6月16日出版的新書中指，第一千金伊萬卡（Ivanka Trump）玩「權力遊戲」，連在度假屋都跟梅拉尼婭爭瘋傭工幫忙打掃的時段。

特朗普家族在新澤西州貝德敏斯特鎮（Bedminster）有一個高爾夫度假村，《華盛頓郵報》記者喬丹（Mary Jordan）在寫美國第一夫人的傳記書《The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump》（暫譯：她交易的藝術：梅拉尼婭不為人知的故事）時引述梅拉尼婭的2名家務助理的訪問內容，講述她在這裏度假時的生活。

圖為《她交易的藝術：梅拉尼婭不為人知的故事》的封面。（Amazon）

這2人分別是2013至2018年於度假村服務、來自危地馬拉（Guatemala）的莫拉萊斯（Victorina Morales），以及工作期為2010至2013年、來自哥斯達黎加（Costa Rica）的迪亞茲（Sandra Diaz）。2人均為無證件工人（undocumented workers），即「黑工」。

特朗普與梅拉尼婭對於私人空間要怎麼整理都有很具體的要求，傭人必須戴上乳膠手套與穿上藍色布鞋套才能進到豪宅工作。傭工們有時還會遇到一些挑戰，而清理梅拉尼婭的浴室就是最糟糕、最具挑戰的工作之一。她幾乎每一次離開房子的時候都會噴防曬噴霧，而打掃的人必須清除浴室白色地面上的古銅色痕跡。

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書中指，儘管梅拉尼婭比較苛刻，但是對人尊重，亦至少不會像伊萬卡那樣「愛較勁」。伊萬卡及其丈夫庫什納（Jared Kushner）2009年婚後在這個度假村也擁有豪宅。管家們稱，伊萬卡與梅拉尼婭之間的「緊張關係」很明顯。迪亞茲還記得梅拉尼婭要求打掃時，伊萬卡也恰好在同時間提出要求。

喬丹的書指，伊萬卡在度假屋的「權力遊戲」只是反映她試圖排擠梅拉尼婭的第一夫人角色。特朗普2017年1月就任總統後入主白宮的前6個月，梅拉尼婭仍待在紐約市，曾引發議論，而伊萬卡就曾建議要把「第一夫人辦公室」改名為「第一家庭辦公室」。

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在貝德敏斯特鎮的豪宅，特朗普的臥室在2樓，而梅拉尼婭和兒子巴倫（Barron Trump）在2樓也各有套房。

莫拉萊斯和迪亞茲提到特朗普夫婦來此度假的生活時，莫拉萊斯說特朗普夫婦是「奇怪的婚姻」，她「從未、從未、從未」看過2人像正常家庭一樣坐在餐桌一起用餐和聊天，「他們會共處一室，但不互動」。

迪亞茲則說，梅拉尼婭有時看起來「哀傷」或「心事重重」，在度假屋過着「絕緣體」的生活，很少有朋友來訪。她宅在房子內用電腦，其他時候則和巴倫以及她的父母在一起。