【英國王室】哈里梅根8月出自傳　王室助理憂或把威廉描繪成壞人

英國媒體6月21日報道，王室助理擔心哈里王子（Prince Harry）與夫人梅根（Meghan）8月面世的自傳或會暗示威廉王子（Prince William）是兩人退居王室的原因。

《太陽報》引述一名內部消息人士稱，王室助理害怕未來的國王威廉會在哈里梅根的自傳中被描繪成一個「冷酷無情、鐵石心腸」的角色。

英國劍橋公爵威廉王子（Prince William）6月21日生日，肯辛頓宮6月21日發布一張威廉王子的相片，盡顯慈父一面。（Twitter@KensingtonRoyal）

當哈里夫婦決定脫離王室時，威廉對此並不支持。助手們一直就此進行討論，他們認為這書並非一本正式的自傳，或僅會展示哈利梅根一方好的一面。

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消息人士說：「他們苦惱威廉將被描繪成壞人，這種家庭的爭吵不應在那（自傳）公諸於眾。這不應該發生在未來的君主身上。」消息人士形容，「這本書或會成為自戴安娜王妃在《全景》（Panorama，英國廣播公司電視節目）接受巴希爾（Martin Bashir）訪問以來對王室家庭最具破壞的事。」

王室助理其中一個會擔心的問題就是，英女王伊利沙白二世（Queen Elizabeth II）1月在桑德靈厄姆莊園（Sandringham House）與2人就脫離王室談判時，威廉最後一個出現並且沒有等會面結束就離開。他們擔心哈里夫婦或會在自傳中藉此批評威廉。

英國王室：女王伊利沙白二世1月在桑德靈厄姆莊園與哈里夫婦就脫離王室進行談判時，威廉最後才出現，而且沒有等會面結束就離開。圖為威廉1月21日在倫敦演講。（Getty）

梅根和哈里在卸下王室職務後在美國展開新生活。兩人在離開英國前，曾接受執筆這部自傳的王室記者斯科比（Omid Scobie）和杜蘭德（Catherine Durand）訪問。

自傳全名是《Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Royal Family》（暫譯：《尋找自由：哈里與梅根及建立現代王室家庭》）。這本新書有320頁，目前已可以在Amazon上預購Kindle版本。實體書則從8月20日起有售。