【英國王室】哈里梅根8月出自傳　王室助理憂或把威廉描繪成壞人

英國媒體6月21日報道,王室助理擔心哈里王子(Prince Harry)與夫人梅根(Meghan)8月面世的自傳或會暗示威廉王子(Prince William)是兩人退居王室的原因。

《太陽報》引述一名內部消息人士稱,王室助理害怕未來的國王威廉會在哈里梅根的自傳中被描繪成一個「冷酷無情、鐵石心腸」的角色。

英國劍橋公爵威廉王子(Prince William)6月21日生日,肯辛頓宮6月21日發布一張威廉王子的相片,盡顯慈父一面。(Twitter@KensingtonRoyal)

當哈里夫婦決定脫離王室時,威廉對此並不支持。助手們一直就此進行討論,他們認為這書並非一本正式的自傳,或僅會展示哈利梅根一方好的一面。

消息人士說:「他們苦惱威廉將被描繪成壞人,這種家庭的爭吵不應在那(自傳)公諸於眾。這不應該發生在未來的君主身上。」消息人士形容,「這本書或會成為自戴安娜王妃在《全景》(Panorama,英國廣播公司電視節目)接受巴希爾(Martin Bashir)訪問以來對王室家庭最具破壞的事。」

王室助理其中一個會擔心的問題就是,英女王伊利沙白二世(Queen Elizabeth II)1月在桑德靈厄姆莊園(Sandringham House)與2人就脫離王室談判時,威廉最後一個出現並且沒有等會面結束就離開。他們擔心哈里夫婦或會在自傳中藉此批評威廉。

英國王室:女王伊利沙白二世1月在桑德靈厄姆莊園與哈里夫婦就脫離王室進行談判時,威廉最後才出現,而且沒有等會面結束就離開。圖為威廉1月21日在倫敦演講。(Getty)

梅根和哈里在卸下王室職務後在美國展開新生活。兩人在離開英國前,曾接受執筆這部自傳的王室記者斯科比(Omid Scobie)和杜蘭德(Catherine Durand)訪問。

自傳全名是《Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Royal Family》(暫譯:《尋找自由:哈里與梅根及建立現代王室家庭》)。這本新書有320頁,目前已可以在Amazon上預購Kindle版本。實體書則從8月20日起有售。