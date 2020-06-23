美國天后Pink揶揄特朗普造勢大會人少：同一場地我5分鐘可以賣光

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樂壇天后Pink與3歲兒子詹姆森（Jameson Moon Hart）日前確診新冠肺炎，經過隔離治療與休養之後才終於痊癒，她先前就已痛批美國政府處理防疫的方式相當糟糕，近期又再度於Twitter上痛批美國總統特朗普（Donald Trump），嘲諷特朗普的選舉造勢人勢極少，「如果是我，在同一個場合辦活動，5分鐘就可以票賣光」。

特朗普造勢大會現場照片及Pink的Twitter原文（點圖放大瀏覽）：

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Pink向來反對特朗普，也多次發文批判特朗普的政策，先前確診疫情時更怒指特朗普的政策失當，才會讓美國疫情爆發，如今又暗批特朗普在美國疫情嚴峻時期仍忙於選舉造勢，而且到場者也很少。

她一發文就立刻引來支持特朗普的網友嗆聲：「妳錯了，現在因為疫情，必須控管人數，妳能理解嗎？」Pink也立刻回應：「我的想法是這樣的，不要傷害愛你的人，現在是非常時期，我不會在這個時間點辦活動，沒有一個好人會這樣做。」

不只是批判政府，Pink確診後更是身體力行，還捐出百萬美金，並有一半捐給費城天普大學醫院當急救基金，她的母親在那兒的心肌炎和心臟移植中心服務18年，她想為母親的工作單位貢獻一己之力。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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