美國天后Pink揶揄特朗普造勢大會人少：同一場地我5分鐘可以賣光

樂壇天后Pink與3歲兒子詹姆森（Jameson Moon Hart）日前確診新冠肺炎，經過隔離治療與休養之後才終於痊癒，她先前就已痛批美國政府處理防疫的方式相當糟糕，近期又再度於Twitter上痛批美國總統特朗普（Donald Trump），嘲諷特朗普的選舉造勢人勢極少，「如果是我，在同一個場合辦活動，5分鐘就可以票賣光」。

特朗普造勢大會現場照片及Pink的Twitter原文（點圖放大瀏覽）：

+ 14 + 13 + 12

Pink向來反對特朗普，也多次發文批判特朗普的政策，先前確診疫情時更怒指特朗普的政策失當，才會讓美國疫情爆發，如今又暗批特朗普在美國疫情嚴峻時期仍忙於選舉造勢，而且到場者也很少。

她一發文就立刻引來支持特朗普的網友嗆聲：「妳錯了，現在因為疫情，必須控管人數，妳能理解嗎？」Pink也立刻回應：「我的想法是這樣的，不要傷害愛你的人，現在是非常時期，我不會在這個時間點辦活動，沒有一個好人會這樣做。」

不只是批判政府，Pink確診後更是身體力行，還捐出百萬美金，並有一半捐給費城天普大學醫院當急救基金，她的母親在那兒的心肌炎和心臟移植中心服務18年，她想為母親的工作單位貢獻一己之力。

【相關圖輯】博爾頓新書｜新書封面、內頁及爆炸性內容 不少與香港及六四有關（點圖放大瀏覽）：

+ 9 + 8 + 7

【相關圖輯】網瘋傳《美國隊長》神預言新冠肺炎 超強影評人福爾摩斯式破解謎團（點圖放大瀏覽）：

+ 17 + 16 + 15

延伸閱讀：

鼓鼓休半年假爽歪 揪魏嘉瑩、黃奕儒飆唱

女星深夜練空中特技 如鬼魂嚇壞人

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】