梅拉尼婭：特朗普的「悍」內助

近日,特朗普夫婦二人因為兩本新書的發表紛紛被放到了聚光燈下。除了給特朗普惹了麻煩的博爾頓新書《The Room Where It Happened: A White House Memoir》(暫譯:事發之室——白宮回憶錄),引起熱議的還有第一夫人梅拉尼婭的傳記《The Art of Her Deal》(暫譯:她的交易艺术)。