博爾頓稱真實白宮不同拍劇　與總統沒有戲劇般對抗

美國前國家安全顧問博爾頓（John Bolton）的新書在6月23日出版，在他的新書中有相當的內容是在批評總統特朗普（Donald Trump）的缺乏政治智慧及道德。美國《華盛頓郵報》專訪博爾頓，博爾頓稱當時沒有在白宮內更積極地抗衡特朗普或許是個錯誤。

圖為美國加州格倫代爾一間圖書館，博爾頓新書在6月23日正式推出。（Getty）

在與《華盛頓郵報》的專訪中，博爾頓稱當時加入特朗普團隊，是想着外界對他的批評只是誇大，但後來發現原來批評都是正確的。博爾頓提到如2018年在布魯塞爾舉行的北約峰會期間，特朗普差點就要宣布退出北約。博爾頓等人花了48小時不停才成功阻止事件發生，讓他感到非常不安。

博爾頓在書中提及很多有關特朗普的缺乏政治知識、智慧及道德的例子，如包括不知英國有核彈、以為介入委內瑞拉政變「很有型」、施壓烏克蘭搜集國內大選對手黑材料等。

白宮世界不像《白宮群英》

被問道既然特朗普有那麼多問題，博爾頓有否站出來當面挑戰特朗普時，博爾頓稱事實在白宮與拍劇不同，在真實的白宮世界不會有如《白宮群英》（West Wing）般會有戲劇般的對抗。

但博爾頓承認，當時沒有更積極的抗衡特朗普，或許是個錯誤。

博爾頓在接受另一間傳媒美國廣播公司（ABC）訪問時，表示特朗普沒有履行職務的能力，不合適當總統。不過他表示不會投票民主黨的拜登（Joe Biden），只期望會有更合適的共和黨人參選。