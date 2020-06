美國總統特朗普姪女瑪麗(Mary Trump)7月28日出版新書披露家族內幕。特朗普弟弟羅伯特(Robert Trump)的律師入稟法院,要求頒發禁令禁止出版。紐約市法官6月25日表示法院對案件並無司法權,拒絕受理。

羅伯特的律師入稟法院指,瑪麗和其他人近20年前曾經簽署和解協議,內容包括保密條款,列明如非所有人同意,否則不會出版有關訴訟或家族關係的內容。有關和解協議是因應處理特朗普父親弗雷德(Fred Trump)遺囑而訂立。

遺囑檢驗法院法官凱利(Peter Kelly)認為,羅伯特一方的理據不適合於遺囑檢驗法院處理,因而拒絕受理。瑪麗的代表律師和出版商對裁決表示歡迎。羅伯特的代表律師和白宮未有回應。

55歲的瑪麗是特朗普兄長小弗雷德(Fred Trump Jr.)的女兒。新書《Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man》(暫譯:太過分且沒完沒了:我的家族如何造就全世界最危險人物)將披露家族內幕,以及瑪麗對特朗普的個人觀察。