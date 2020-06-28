美國共和黨人出戰州眾議院初選　女兒發文求選民：別支持他

美國密歇根州（Michigan）眾議院初選在8月4日舉行，共和黨人里根（Robert Regan）已報名參選。正當里根積極拉票時，他的女兒卻「手指拗出唔拗入」，6月24日在Twitter發文，促請選民不要支持父親，引來大批網民關注。

if you’re in michigan and 18+ pls for the love of god do not vote for my dad for state rep. tell everyone — STEPH (@streeganz) June 23, 2020

里根會競逐第73選區的議席，他的對手為另外兩名共和黨黨友。他育有4名子女，其中一名女兒斯蒂芬妮（Stephanie Regan）發文指：「如果你是18歲或以上的密歇根州人，請你看在上帝的份上，不要在眾議院初選中投票予我父親。請告訴每一個人！」斯蒂芬妮認為分享更多其父的信念會令她感到不安全，但希望選民可以自行上網查看他的政綱。

里根之後發聲明回應斯蒂芬妮的帖文。他表示：「我很高興她對我們的關係有足夠的信心，令她敢於公開表達她的反對意見。」他稱大家可能不知道甚麼是最好，但希望子女能得到最美好的東西，就是他的目標。

里根透露，他與斯蒂芬妮在種族議題上有不同的意見。他認為很多學生在提倡自由主義的大學學習時，會透過通識教育課堂學習到有關社會主義及馬克思主義等內容，認為某些階級一直受到壓迫。而斯蒂芬妮正是在同樣提倡自由的科羅拉多大學博爾德分校（University of Colorado in Boulder）讀書。

里根跟女兒不同的是，他不相信社會有制度上的種族歧視。他覺得每個人也有自己的難關要克服，他作為一個被視為是富有的白人基督徒，別人也會以特定的方式來看他。

斯蒂芬妮坦言本來以為除了家鄉的友人外，沒有人會閱讀她的帖文。她稱她表達的意見不只是政見，又擔心此事會令選民因熟悉父親的名字而投票予他，因此再次呼籲選民上網查看其政綱。她強調「血並不濃於水」。