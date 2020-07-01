新書爆凱特曾警告別太快娶梅根　哈里一意孤行竟與戴安娜有關？

英國王室成員間的愛恨情仇，一向讓世人深感興趣，相關的書籍自然出個不停。根據最新推出的專書《Royal At War》（王族交戰）揭露的內幕，原來哈里王子和大嫂凱特曾經感情很親密，哈里把凱特視為自己從未擁有過的大姊，凱特才會好心提醒他，先別太早就決定要娶來自美國的梅根，認為梅根需要經過更多的時間與磨合才能夠完美融入王室生活，可惜愛昏頭的哈里，根本當作耳邊風。

英國兩對王子與另一半之間的關係，外界眾說紛紜，目前大都認為哈里與威廉、凱特和梅根，彼此都有心結。而威廉與哈里曾是一起互相扶持、走出喪母之痛的親密好兄弟，但新書爆料，哈里寵愛梅根在舉辦婚禮與一起度假時砸了太多錢，威廉相當不開心，讓兄弟情開始生變，書中指出威廉見了梅根本人後，還曾經把哈里拉過來質問：「你確定她是真命天女嗎？」

新書作者分析，哈里被梅根吸引是因她的獨立自主與有個性，讓他得到失去母親多時、一直想彌補的內心空缺，無奈兄嫂的提醒與質疑，反倒讓他認為王室壓根兒不贊成他和梅根在一起，可是這也許是錯誤的印象，王室內不乏梅根的欣賞者，哈里極有可能因為小時候無法保護母親，造成他對保護妻子梅根更為敏感，使得面對一些批評和建議都下意識覺得被找碴，其實人家不一定充滿惡意，種種誤解下，讓哈里、梅根感到在英王室內待不下去，終於鬧出走。

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