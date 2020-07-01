特朗普姪女新書大爆總統黑歷史登銷量榜首　卻遭法院頒臨時限制令

美國總統特朗普（Donald Trump）的姪女瑪麗（Mary Trump）將在7月底出版新書，大爆有關其家族與特朗普的內幕消息，還未出版就已經憑預售登上亞馬遜圖書銷量榜冠軍。 但特朗普的弟弟羅伯特（Robert Trump）入稟法院，要求禁止該書出版，紐約州最高法院法官6月30日頒布臨時限制令，暫時禁止該書出版，法庭會於7月10日再展開聆訊，以決定是否正式頒布出版禁令。

55歲的瑪麗是特朗普兄長小弗雷德（Fred Trump Jr.）的女兒，瑪麗原定於7月28日出版該本名為《Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man》（暫譯：太過分且沒完沒了：我的家族如何造就全世界最危險人物）的新書，該書還未正式發售，但已經憑預售登上亞馬遜圖書銷量榜冠軍。

在7月1日，特朗普姪女瑪麗（Mary Trump）的新書憑藉預售成為亞馬遜圖書銷量榜冠軍（網站截圖）

如今紐約州最高法院頒布臨時限制令後，法庭會於7月10日再展開聆訊，以決定是否頒布正式出版禁令。瑪麗及出版商也在法院頒布臨時限制令的不足兩小時內提出上訴。

出版商曾指，新書會令特朗普家族的「黑歷史」曝光，並分析總統特朗普如何變成目前這個危害世界健康、經濟安全及社會結構的人。瑪麗及出版商的代表律師認為，法院的臨時限制令是對核心政治言論的事前限制，違反美國憲法第一修正案，而今年是選舉年，新書與在任總統有關，是公眾關注的事，不應遭打壓。

羅伯特的律師則指，被告的行為應該受到譴責。控方提出，瑪麗和其他人曾經簽署和解協議，內容包括保密條款，列明如非所有人同意，否則不會出版有關訴訟或家族關係的內容。有關和解協議是因應處理特朗普父親弗雷德（Fred Trump）的遺囑而訂立。