特朗普姪女新書大爆總統黑歷史登銷量榜首　卻遭法院頒臨時限制令

美國總統特朗普(Donald Trump)的姪女瑪麗(Mary Trump)將在7月底出版新書,大爆有關其家族與特朗普的內幕消息,還未出版就已經憑預售登上亞馬遜圖書銷量榜冠軍。 但特朗普的弟弟羅伯特(Robert Trump)入稟法院,要求禁止該書出版,紐約州最高法院法官6月30日頒布臨時限制令,暫時禁止該書出版,法庭會於7月10日再展開聆訊,以決定是否正式頒布出版禁令。

55歲的瑪麗是特朗普兄長小弗雷德(Fred Trump Jr.)的女兒,瑪麗原定於7月28日出版該本名為《Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man》(暫譯:太過分且沒完沒了:我的家族如何造就全世界最危險人物)的新書,該書還未正式發售,但已經憑預售登上亞馬遜圖書銷量榜冠軍。

在7月1日,特朗普姪女瑪麗(Mary Trump)的新書憑藉預售成為亞馬遜圖書銷量榜冠軍(網站截圖)

如今紐約州最高法院頒布臨時限制令後,法庭會於7月10日再展開聆訊,以決定是否頒布正式出版禁令。瑪麗及出版商也在法院頒布臨時限制令的不足兩小時內提出上訴。

出版商曾指,新書會令特朗普家族的「黑歷史」曝光,並分析總統特朗普如何變成目前這個危害世界健康、經濟安全及社會結構的人。瑪麗及出版商的代表律師認為,法院的臨時限制令是對核心政治言論的事前限制,違反美國憲法第一修正案,而今年是選舉年,新書與在任總統有關,是公眾關注的事,不應遭打壓。

羅伯特的律師則指,被告的行為應該受到譴責。控方提出,瑪麗和其他人曾經簽署和解協議,內容包括保密條款,列明如非所有人同意,否則不會出版有關訴訟或家族關係的內容。有關和解協議是因應處理特朗普父親弗雷德(Fred Trump)的遺囑而訂立。