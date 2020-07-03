【愛潑斯坦】富豪前女友被捕　名媛何以游走權貴之間變淫媒？

涉性罪行的美國億萬富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）獄中身亡，事蹟拍成紀錄片，但事情並沒有告一段落。前女友馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell）7月2日被捕，這宗牽涉政壇和王室的性罪案再次成為焦點。游走權貴之間的上流名媛馬克斯韋爾，被指協助愛潑斯坦誘騙未成年少女，背後有着怎樣的故事？

家族顯赫 喪父出走英國

出生於1961年的馬克斯韋爾於英國牛津郡成長，畢業於牛津大學，是傳媒大亨兼英國前國會議員羅伯特．馬克斯韋爾（Robert Maxwell）的幼女。據聞馬克斯韋爾和父親的關係親近，父親一艘遊艇更加以她的名字命名。

1991年，羅伯特死亡，遺體被發現於加那利群島（Canary Islands）對開海域。雖然裁定死因是心臟病發和意外遇溺，但有人相信羅伯特是因為生意問題自殺。痛失父親的馬克斯韋爾選擇離開英國，到美國定居，投身房地產行業。根據英國傳媒報道，馬克斯韋爾每年從父親的信託基金得到約10萬美元，但沒有繼承財產。

圖為2000年2月12日，美國房地產開發商特朗普和當時女朋友梅拉尼婭與愛潑斯坦和馬克斯韋爾於海湖莊園出席活動。（Getty Images）

交遊廣闊 戀上愛潑斯坦

馬克斯韋爾繼續活躍於社交圈。美國前總統克林頓女兒切爾西（Chelsea Clinton）結婚，馬克斯韋爾是婚禮的座上客。馬克斯韋爾和英國安德魯王子（Prince Andrew）也有交情，甚至曾與現任總統特朗普（Donald Trump）於海湖莊園出席活動合照。

這位交遊廣闊的名媛定居紐約不足一年，便遇到愛潑斯坦。馬克斯韋爾和愛潑斯坦的情侶關係只是維持數年，於1990年代分開，不過二人關係仍然親近。2003年，愛潑斯坦接受《名利場》雜誌（Vanity Fair）訪問，指馬克斯韋爾不是「帶薪員工」，而是他的好朋友。據指，馬克斯韋爾為愛潑斯坦介紹認識不少權貴，例如克林頓和安德魯王子。

英國《電訊報》（Telegraph）引述攝影師麥克馬倫（Patrick McMullan）指，如果只用一個詞形容馬克斯韋爾，那就是迷人。他形容，馬克斯韋爾有成長經歷和品味，知道如何管理大宅和船，如何娛樂。

圖為2020年7月2日，英國名媛馬克斯韋爾被捕時身處美國新罕布什爾州的住所。（路透社）

誘騙少女 將性虐正常化

根據起訴書，馬克斯韋爾於1994年至1997年期間，協助愛潑斯坦招攬、誘騙和虐待未成年少女，其中最年輕只得14歲。馬克斯韋爾詢問少女的生活、學業和家庭，試圖成為朋友。馬克斯韋爾和愛潑斯坦也會帶少女外出看電影和購物，獲取信任。她不時談及性話題，於受害者面前脫衣，或於少女和愛潑斯坦發生性接觸時在場，讓受害者因為有成人女性在場而感到輕鬆，將性虐待「正常化」。

馬克斯韋爾被指誘騙最少三名少女，要她們為愛潑斯坦按摩，作為愛潑斯坦用性玩具或其他物品進行性虐的「前戲」。受害者朱弗雷（Virginia Roberts Giuffre，原姓羅伯茨）聲稱，被馬克斯韋爾強迫與安德魯王子於倫敦、紐約和美屬維爾京群島發生性關係。

愛潑斯坦其中一名指控者法默（Maria Farmer）指，馬克斯韋爾直接參與招攬未成年少女。她說：「我整天都見到馬克斯韋爾去找女人。她會去中央公園等地方。有幾次我和她一起在車上……她會說，『停車。』然後就出去找一個孩子。」也有受害者形容，馬克斯韋爾控制着少女。她會到愛潑斯坦位於加勒比的私人島嶼，確保少女正在做應該要做的事情，「她知道愛潑斯坦喜歡什麼。」

圖為2013年9月20日，名媛馬克斯韋爾於紐約市出席活動。（Getty Images）

心無所向 行蹤一直成謎

同樣不時出席社交場合的投資銀行家雷利（Euan Rellie）認識馬克斯韋爾多年，形容對方有趣，不會過份認真，不過似是沒有真正工作和真正男朋友的女人，「一個漂泊流離的女人緊抓可以捉到的東西不放。」

曾經活於鎂光燈下的馬克斯韋爾，隨指控浮現退隱「江湖」。她的行蹤一直成謎，彷彿頓時人間蒸發。據說馬克斯韋爾於2016年出售紐約連棟房屋，返回英國。有英國小報甚至懸賞1萬英鎊追尋她的蹤影，但最終直到她被捕當日，外界才確實知道她身處何方。