西班牙議員參加視像會議同時沖涼　因全裸直播引咎辭職

西班牙鎮議員布斯蒂略（Bernardo Bustillo）在進行視像會議時，擬一邊洗澡一收聽會議內容，但誤以為錄影鏡頭已關閉。結果是他洗澡過程盡收與會者眼底。他之後向議會提出辭職。

事緣西班牙北部托雷拉韋加（Torrelavega）6名議員與市長，就當地新型冠狀病毒肺炎疫情討論，會議在某天早午8點開始；當地居民及記者可通過直播觀看。

布斯蒂略因隨後還要開車接載女兒以及做兼職游泳教練，擔心時間不夠用，於是把手提電腦搬進浴室，想一邊洗澡一邊聆聽會議內容。他將會議視窗縮到最細，相信這樣可讓自己聽到會議內容，而鏡頭也會停止錄影。

圖為是次會議畫面截圖，左下角是布斯蒂略洗澡的情形。

事實卻非如此，儘管他的身體被部分房門擋住，但人們還是能通過磨砂玻璃清楚看到他裸體。同事們發現後急忙致電他手提電話，但浴室的流水聲蓋過手機鈴聲，布斯蒂略在完全不知情的情況下繼續洗澡。市在面對如此尷尬的情況，只好匆匆結束會議。

布斯蒂略洗澡的影片之後在社交媒體流傳，他坦然稱自己身為業餘游泳教練，自稱半生都在半裸狀態，不會因此感到困擾。他說這一切都不是出於惡意，是技術錯誤導致的意外。他已向國會提交辭呈，他說：「我的政治生涯終結……卻是跟裸露有關，我除了遺憾已沒辦法。」

「人類總是重複同樣的錯誤」

巴西政壇亦有發生類似的尷尬事。英國《太陽報》報道，巴西基督黨（Christian party）議員阿西洛（Ditinho do Asilo）參加聖保羅州的布拉干薩保利斯塔（Braganca Paulista）小鎮的網上會議，讓議員們討論地區的伐木問題，未料阿西洛卻突然掏出一件色性感丁字褲，他將內褲拿起研究，並將它拿到鼻前聞嗅，他以為自己已經將咪高峰和鏡頭關閉，沒想到這一切都被其他議員看在眼裏。

阿西洛把玩T-back與其他議員見狀後的反應（點圖放大瀏覽）：

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西班牙在疫情期間頒布禁足令，型男主播梅洛（Alfonso Merlos）也響應政府居家避疫政策在家開直播，不料直播途中背景卻有名一絲不掛的辣妹亂入，讓梅洛意外被「正印」發現不忠的行為。

梅洛在居家避疫期間參加YouTube頻道「Estado de Alarma」直播節目，正當梅洛談論時事到一半時，不料背後卻有一名全裸的長髮辣妹亂入，雖然穿幫鏡頭僅短短幾秒鐘，卻早已被網友們截圖。起初網友們以為女子是梅洛的明星女友洛佩斯（Marta López），不料網友定睛一看才發現女主角是27歲的女記者里瓦斯（Alexia Rivas）。

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