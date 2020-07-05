Kanye West宣布競選美國總統　「潮神」已非第一次宣布出戰

美國知名說唱歌手Kanye West於7月4日突然宣布參選美國總統，有美國媒體7月5日指這可能是在該國獨立日做出一點愛國之舉，亦有可能是為了「博出鏡」。無論真相如何，可以確定的是，他已不是第一次這麼說。

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION — ye (@kanyewest) July 5, 2020

Kanye West在7月4日美國獨立日，在個人Twitter上表示，自己將參加11月的美國總統大選。

他在帖文中寫道：「我們必須實踐美國的承諾，信仰上帝、團結我們的願景，打造我們的未來，我將參選美國總統！」並留下「#2020願景」（#2020VISION）的標籤。

Kanye West是美國的著名饒舌歌手，美國名媛Kim Kardashian的丈夫，同時身兼藝術家、製作人、唱片公司高層與設計師等多職。他突然在美國獨立紀念日宣布參選2020總統，震撼不少粉絲。

圖為2019年5月，Kanye West出席Met Gala大都會藝術博物館慈善晚宴。Kanye West除了是著名歌手，同時是著名的設計師。（Getty）

迄今第三次宣布「出戰」

美國全國廣播公司（NBC）在7月5日的報道中指出，他在2015年《MTV音樂錄影帶頒獎禮》（ MTV Video Music Awards，簡稱VMA）也曾宣布：「我已決定在2020年競選總統。」

美國雜誌Fast Company（中譯：《快公司》）2019年舉辦Innovation Festival（暫譯「創新節」）時，他也說過會出選，不過是在2024年。由此看來，他的「競選日程」是提早了整整4年。當時台下觀察聽到這番話都笑起來。

Kanye West當時說：「你們在笑什麼？當我2024年競選總統時，我們會創造很多就業機會。我不會跑（英語中跑和競選也可寫成run），我會去行。」

疏遠特朗普 不滿美總統歧視

目前並不知道Kanye West是認真，還是單純在開玩笑。現時距離總統大選只餘4個月，未知Kanye West是否已遞交所需表格，儘管很多州分仍接受獨立候選人的登記。

Kanye West過去曾是總統特朗普（Donald Trump）的支持者，他在2018年曾造訪白宮，與特朗普會面。他後來逐漸對特朗普產生不滿，至近日高漲的反歧視黑人運動，可能是促使他決定站出來的原因。

Kanye West在宣布參選後，他的好友Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）已立刻表態支持。