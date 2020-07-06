【美國大選】Kanye West倘認真選總統　美國學者：2條路可走

美國知名饒舌歌手Kanye West在7月4日美國獨立日宣布參加總統大選。若他是認真參選，那麼他將面臨重大障礙，因為他要在11月3日投票前、不夠4個月的時間內，組織一場認真的競選活動。

路透社5日報道，印第安納州珀杜大學（Purdue University）西拉斐特校區（West Lafayette）政治學教授麥卡恩（James McCann）表示，身為特朗普名人支持者之一的Kanye West有兩條路可以走，一是試着尋求較小政黨的支持，若沒有政黨助他參選，另一個嘗試以獨立候選人身份「參戰」。

以獨立候選人身分參戰的路不容易走，因為一些州的登記參選限期已經截止，包括新墨西哥州和關鍵戰場北卡羅來納州。Kanye West如要以獨立候選人身份出現在選票上，他亦必須在其他州份參選限期前，僱用員工或召募義工幫忙在全國各地迅速收集數以萬計的簽名。其他州份的限期在8月和9月。這項任務在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情下變得更加困難。

路透社報道，目前不清楚Kanye West是否已經提交任何正式的書面文件，路透社也暫時無法聯繫其公關人員要求置評。

↓↓↓Kanye West在7月4日美國獨立日在個人Twitter上表示會競選總統：

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION — ye (@kanyewest) July 5, 2020

迄今第三次宣布「出戰」

美國全國廣播公司（NBC）在7月5日的報道中指出，他在2015年《MTV音樂錄影帶頒獎禮》（ MTV Video Music Awards，簡稱VMA）也曾宣布：「我已決定在2020年競選總統。」

美國雜誌Fast Company（中譯：《快公司》）2019年舉辦Innovation Festival（暫譯「創新節」）時，他也說過會出選，不過是在2024年。由此看來，他的「競選日程」是提早了整整4年。當時台下觀察聽到這番話都笑起來。

Kanye West當時說：「你們在笑什麼？當我2024年競選總統時，我們會創造很多就業機會。我不會跑（英語中跑和競選也可寫成run），我會去行。」

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曾是「特粉」 其後疏遠

Kanye West過去曾是總統特朗普（Donald Trump）的支持者，他在2018年曾造訪白宮，與特朗普會面。他後來逐漸對特朗普產生不滿，至近日高漲的反歧視黑人運動，可能是促使他決定站出來的原因。

他在宣布參選後，他的好友Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）已立刻表態支持。

Kanye West在7月4日美國獨立日，在個人Twitter上表示，自己將參加11月的美國總統大選。他在帖文中寫道：「我們必須實踐美國的承諾，信仰上帝、團結我們的願景，打造我們的未來，我將參選美國總統！」並留下「#2020願景」（#2020VISION）的標籤。

他是美國的著名饒舌歌手，美國名媛Kim Kardashian的丈夫，同時身兼藝術家、製作人、唱片公司高層與設計師等多職。他突然在美國獨立紀念日宣布參選2020總統，震撼不少粉絲。