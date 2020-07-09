特朗普國慶斥示威者破壞雕像　梅拉尼婭故鄉木雕像同日遭縱火

美國總統特朗普（Donald Trump）於7月4日國慶演說中重複近日說法，對在反種族主義示威破壞雕像的人採取強硬立場。不過原來在演說出街的同日，第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）一座位於其故鄉斯洛文尼亞的木雕像就被人縱火燒毀。

委託他人製作木雕像的美國藝術家唐尼（Brad Downey）在縱火案翌日安排移走雕像。他稱想知道縱火者為什麼要這樣做。這位長年旅居德國的藝術家強調，梅拉尼婭的身份是移民，但她嫁給誓言減少移民的總統。他曾希望雕像會打開一場關於美國政局的對話，包括移民問題上的激烈辯論。

↓↓↓有網民上載梅拉尼婭木雕像被焚後的照片

Slovenia set fire to @MELANIATRUMP @FLOTUS ‘s statue in her birth town Sevnica 😂

Even Slovenia doesn’t like Trump. #TrumpOut2020 pic.twitter.com/3p9kg1YYsf — Patricia (@patriciasoln) July 5, 2020

梅拉尼婭位於華盛頓的辦公室目前未有回應事件。

木雕像是由唐尼委託斯洛文尼亞藝術家祖佩夫奇（Ales Zupevc）製作，後者在梅拉尼婭故鄉塞夫尼察（Sevnica）的郊區，用電鋸將一棵菩提樹刻成人像。木雕像「樣貌」較為粗糙，無法從面容上辨認出梅拉尼婭，不過它身上所「穿着」的天藍色「上衣」是模仿第一夫人在丈夫宣誓就任總統時所穿的衣服。