傳大嫂凱特反擊威脅梅根別再造謠　否則「閂水喉」斷千萬美元零用

英國王室兩對王子夫婦的鬥爭漸趨激烈？梅根不甘再被八卦刊物抹黑，希望大家「公平」看待她與嫂嫂凱特，而凱特也逐漸被揭開完美外表下的真實面貌，《Globe》雜誌竟指凱特認為梅根對外散布一堆不利自己的謠言，威脅要她閉嘴，否則要切斷她和丈夫哈里的金脈，讓他們拿不到千萬美元的零用錢。

外界之前的印象中，梅根獨立有個性，凱特就像個完美但沒脾氣的好媳婦，想不到凱特要發起狠來，一點都不輸梅根，而且知道要挑梅根的要害下手。

自從哈里和梅根卸下王室重要成員身分，發表的聲明中雖然表示希望未來能夠在財務上獨立，卻還在努力中，因此經濟就是哈里和梅根最大的罩門，凱特要讓他們拿不到一大筆原本該有的費用，使哈里與梅根的優渥生活嚴重受威脅，梅根當然不可能拿往後的日子開玩笑。

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不過，專門反駁八卦消息的網站，指《Globe》通篇虛構，因為凱特雖是長媳，還不具備有掌管一家子經濟的權力，輪不到她來分派哈里和梅根的零用錢，況且哈里和梅根已經都在努力開發財源、梅根甚至有幫迪士尼紀錄片擔任旁白的片酬，因此不一定會像報道中形容的那麼拮据。

況且梅根與凱特是否真的鬥得不可開交、水火不容？外界尚不得而知，也許妯娌之間並沒有外界以為的惡劣，再說關於凱特和威廉婚姻中的負面報道，又如何能確定是梅根對外放的話？最好不要太當真。

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