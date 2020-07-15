美國失業率高　伊萬卡鼓勵民眾發展新事業　遭嘲諷「何不食肉糜」

受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，美國不少民眾失業或收入減少。總統特朗普（Donald Trump）的女兒伊萬卡（Ivanka Trump）7月14日在首都華盛頓白宮出席圓桌會議，推廣一個與就業有關的計劃，又鼓勵美國人開展新事業，她又在Twitter多次發文使用「尋找新事物」（#FindSomethingNew）的hashtag，但她的這些言論遭網民批評與「何不食肉糜」一樣。

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伊萬卡在圓桌會議上表示「遺憾地受疫情影響，民眾在一些情況下需要學習一個全新的技能。」、「但這也是一個大家可令自己及自己的生活走上新軌道的機會，我們希望可以促進與勞動力的聯繫，並盡量令這件事順利。」而她推廣的計劃名為「尋找新事物」（#FindSomethingNew）。

More than ever our #PledgetoAmericasWorkers is focused on helping Americans 🇺🇸 bolster skills to find new jobs + navigate career transitions.



Today we are launching the #FindSomethingNew ad campaign!https://t.co/gS1JL50lcU — Ivanka Trump (@IvankaTrump) July 14, 2020

網民對伊萬卡的言論反感，指她不識民間疾苦，輕視疫情對民眾帶來的健康及經濟打擊。有人在社交網留言指，伊萬卡的言論與其思想非常相符，她認為民眾不願意工作才是真正的問題。伊萬卡建議該網民先瀏覽計劃的網站，指計劃的宗旨是改變民眾的看法，令他們不再覺得2至4年的專上教育是他們獲得求職投能的唯一途徑。

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特朗普政府一直強調技術工作及職業訓練的重要性。「尋找新事物」計劃也得到包括蘋果公司（Apple）行政總裁庫克（Tim Cook）在內的商業領袖支持。