【美國大選】美媒：拜登在競選活動中引用毛澤東名言

美國總統大選將在11月舉行，將代表民主黨出戰的前副總統拜登（Joe Biden）7月14日在一場競選活動中引用已故中共領導人毛澤東的一句名言，引發美國媒體關注。

拜登（右）將在美國大選挑戰特朗普，特朗普則多次指責拜登親華。圖為2012年2月18日拜登與習近平會面（路透社）

拜登：婦女能頂半邊天

霍士新聞7月14日報道，拜登13日參加一場網上籌款活動，期間談論到有關對女性的經濟紓困措施方面的問題。據《大西洋月刊》報道，拜登稱，現在必須把真正的經濟救濟交到婦女手中，隨後他說道「婦女能頂半邊天（women hold up half the sky）」。

報道稱，「婦女能頂半邊天」並不是一句諺語，而是大約70年前中國領導人毛澤東所說過的一句話，這句話也成為了宣傳「男女平等」的重要宣言。

隨着美國大選愈來愈近，美國總統特朗普（Donald Trump）也多次批評對手拜登，例如他在7月10日表示，民主黨就是個社會主義政黨，拜登就是激進左翼的傀儡，他們想要在美國建設社會主義制度。特朗普又稱「在拜登的領導下，沒有一個美國人是安全的，他們讓美國民眾任由社會主義暴徒擺佈，我正在和這種可怕的情況做鬥爭，所以即將到來的選舉真的很重要」。