愛犬玩具包括「小熊維尼」　蓬佩奧否認上載照片「惡搞」中國

中美關係近期緊張,美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)幾乎每日都出言抨擊中國。他日前在Twitter分享愛犬與一些玩具的「合照」,當中包括「小熊維尼」(Winnie the Pooh)玩偶,被認為是另有所指。對此,蓬佩奧否認相片是「惡搞」中國。

蓬佩奧7月15日在Twitter上載愛犬「默瑟」(Mercer)的相片,並寫上:「默瑟與她心愛的玩具。」

眼尖的網民很快就看出,照片中的「小熊維尼」玩偶看來已被「默瑟」咬過多次。由於不少人一直將小熊維尼與中國國家主席習近平相提並論,外界猜測蓬佩奧的照片可能另有深意。

Mercer and all of her favorite toys! 🐶 pic.twitter.com/bGal0ui6E2 — Mike Pompeo (@mikepompeo) July 15, 2020

英國廣播公司(BBC)在標題為US-China: Pompeo dog photo has netizens asking if US is toying with China(中美關係:蓬佩奧寵物犬照片引起網民提問,美國是否在玩中國)的報道中評論,蓬佩奧有可能只是單純上載愛犬照片而已。但他亦有可能是以牠比喻美國或自己。報道指「狗」在中文有具侵略性或野性的意思。此外文中亦提及,在中國大陸,美國及蓬佩奧經常被稱為「狗」。

蓬佩奧15日接受艾奧瓦州保守派電台主持人西蒙・康韋(Simon Conway)訪問時,被問到有關問題,前者顯得毫不在意。他說:「我想這只是一堆絨毛玩具,每個都是默瑟所喜歡的。」對於英國廣播公司的評論,蓬佩奧就笑說沒有看過。