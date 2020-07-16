黑客大規模入侵名人Twitter　為何特朗普逃過一劫？

美國多位名人的Twitter帳戶在7月15日遭黑客入侵，結果「被發帖」向網民索取比特幣（Bitcon），造成騙案。這次受影響的名人包括前總統奧巴馬（Barack Obama）、前副總統拜登（Joe Biden）等，但更有不少人關心的是，為何美國總統特朗普（Donald Trump）一向愛在Twitter發文，帳號受關注程度亦居高不下，今次卻能安然無恙？原來是因為一種「特殊鎖鑰」保護模式。

這次黑客攻擊範圍廣闊，除了拜登與奧巴馬外，微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）、著名投資者巴菲特（Warren Buffett）、億萬富豪馬斯克（Elon Musk），以及饒舌歌手「潮神」Kanye West等人的帳戶都受到入侵。

Twitter隨後發表聲明指，認為這次是一宗有組織的社交工程攻擊（Social engineering attack）。分析相信，此意味黑客有機會是從系統層面成功入侵，而非入侵個別帳戶。

特朗普Twitter擁有近8350萬關注者，一言一行都受到關注，但原來他這次不受影響，與他的帳號一直處於「特殊鎖鑰」（special kind of lock-and-key）保護模式有關。

《紐約時報》引述官員指出，特朗普的帳號過去曾出現多次「事故」後，令這位總統的社交帳號安全問題受到關注，並開始轉為「特殊鎖鑰」模式。

按美國媒體報道，其中一次「事故」發生在2017年，一名Twitter員工利用訪問權限，曾經短暫刪除特朗普的帳號，雖然該帳戶在幾分鐘之後就恢復，但事件已引發外界對Twitter安全程度的疑問。

🔻2017年特朗普Twitter帳號曾出現「消失」事件🔻