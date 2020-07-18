【英國王室】因為疫情推遲　比阿特麗斯公主和地產大亨低調完婚

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）孫女比阿特麗斯公主（Princess Beatrice）7月17日與地產大亨未婚夫馬佩利莫齊（Edoardo Mapelli Mozzi）在溫莎堡舉行婚禮，僅約20名賓客出席。

圖為2019年10月19日，英國比阿特麗斯公主和富豪地產商馬佩利莫齊於法國巴黎出席一場婚禮。（路透社）

現年31歲的比阿特麗斯公主是安德魯王子（Prince Andrew）的長女。她與37歲的馬佩利莫齊2019年9月在意大利訂婚，原計劃5月在聖詹姆斯宮舉行婚禮，並宴請150名賓客，但因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情推遲和縮減規模。

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白金漢宮（Buckingham Palace）發表聲明指出：「比阿特麗斯公主與馬佩利莫齊的私人婚禮7月17日周五上午11時在溫莎堡諸聖王室教堂（Royal Chapel of All Saints）舉行。女王、菲臘親王（Prince Philip）以及親密的家人出席這場小型婚禮。婚禮按照政府全部相關指引進行。」王室未有發布婚禮相片。

根據抗疫指引，英國自7月4日起允許民眾在保持社交距離的情況下舉行不超過30人出席的婚禮。

比阿特麗斯公主於王室繼承順位排第九，排於父親安德魯王子之後。她並非全職為王室工作的成員。至於馬佩利莫齊則來自意大利貴族，父親是前奧運滑雪代表，本人也繼承伯爵的頭銜。馬佩利莫齊與前未婚妻育有一子。