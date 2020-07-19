【英國王室】比阿特麗斯公主嫁地產大亨　低調完婚照片公開

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）孫女、安德魯王子（Prince Andrew）長女比阿特麗斯公主（Princess Beatrice）7月17日與地產大亨馬佩利莫齊（Edoardo Mapelli Mozzi）在溫莎堡舉行婚禮。英國王室翌日發放這場低調婚禮的官方照片，惟醜聞纏身的安德魯王子卻無份出鏡。

白金漢宮7月18日發表兩張照片，一張是這對新人喜氣洋洋地步出溫莎堡諸聖王室教堂（Royal Chapel of All Saints），穿過鮮花覆蓋的拱門。另一張是兩人與英女王及王夫菲臘親王（Prince Philip）在諸聖王室教堂外合照。

白金漢宮介紹，比阿特麗斯所穿着的是英女王借出的象牙色復古裙，所戴的鑽石頭飾就是女王1947年出嫁時戴過。

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現年31歲的比阿特麗斯公主與37歲的馬佩利莫齊2019年9月在意大利訂婚，原計劃5月在聖詹姆斯宮舉行婚禮，並宴請150名賓客，但因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情推遲和縮減規模。

比阿特麗斯公主於王室繼承順位排第九，排於父親安德魯王子之後。她並非全職為王室工作的成員。馬佩利莫齊來自意大利貴族，父親是前奧運滑雪代表，本人也繼承伯爵的頭銜。馬佩利莫齊與前未婚妻育有一子。