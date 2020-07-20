【美國大選】Kanye West首場競選集會　談及身世一度灑淚

現年43歲的美國饒舌歌手Kanye West成為美國大選一位「遲來的競爭者」。他7月20日在南卡羅來納州北查爾斯頓（North Charleston）舉辦第一場競選集會。沒有使用咪高峰的他，扯大嗓門高喊，部分言論令人側目。此外他怒斥墮胎行為時當場流淚。

儘管他7月8日接受《福布斯》雜誌訪問時說參選不是為搞噱頭，也不是為宣傳下一張音樂專輯。但他在20日的演說中並沒有闡明，他是不是真的想勝選。

Kanye West在7月20日發表長逾1小時的演說，以黑色汗衫示人，外罩上一件看來是軍事裝備的背心。此外其髮型也別出心裁，後腦杓「剷青」剃出2020字樣。

這位歌手在台上隨機邀請在場人士發言，一同就政策進行辨論。他還多次提及《聖經》與基督教教義，出格的言論有時令人側目，部分與會者在台下難以置信地喃喃自語。

Kanye West參加美國大選：他在7月8日接受《福布斯》雜誌訪問時說，他已將「紅帽子」脫下，意思是他不再是美國總統特朗普的支持者。圖為他2019月11月17日在候斯頓一個教會聚會中接受提問。（AP）

Kanye West認為墮胎應是合法，但也是強烈地不受鼓勵的。他談及母親懷着他時，雙親幾乎想墮胎，說到這裏他不禁激動落淚。



他說：「唯一能夠解放我們的，就是遵循我們被賜予的應許之地的規則。墮胎應該要是合法的，因為，你猜？法律不是上帝制定的，所以，到底什麼是合法呢？」他也提出，如果當選總統會推動一個政策，就是讓生下孩子的民眾獲得100萬美元。

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非裔廢奴主義者與政治家塔布曼（Harriet Tubman）成為他談及經濟不平等時批評的對象：「從來沒有真正解放奴隸，她只是讓這些奴隸替其他白人工作」。他還說：「自由不是來自選舉，而是來自你不下載色情片，不會服用聰明藥（Percoset，鎮痛劑）」。

Kanye West的造勢活動跟一般美國政界人士的不同，部分原因可能是他本來是藝人，會場頗有現場表演（Live Show）的感覺。此外場內看來沒有設置咪高峰與音響設備，所以他須不斷要求觀眾安靜，這樣大家才能聽到他說話。

這個活動在YouTube以及一些本地電視台都有直播。

曾是「特粉」 其後疏遠

Kanye West過去曾是總統特朗普（Donald Trump）的支持者，他在2018年曾造訪白宮，與特朗普會面。他後來逐漸對特朗普產生不滿，至近日高漲的反歧視黑人運動，可能是促使他決定站出來的原因。

他在宣布參選後，他的好友Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）已立刻表態支持。

Kanye West在7月4日美國獨立日，在個人Twitter上表示，自己將參加11月的美國總統大選。他在帖文中寫道：「我們必須實踐美國的承諾，信仰上帝、團結我們的願景，打造我們的未來，我將參選美國總統！」並留下「#2020願景」（#2020VISION）的標籤。

他是美國的著名饒舌歌手，美國名媛Kim Kardashian的丈夫，同時身兼藝術家、製作人、唱片公司高層與設計師等多職。他突然在美國獨立紀念日宣布參選2020總統，震撼不少粉絲。