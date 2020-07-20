【美國大選】特朗普侵權盜用Linkin Park歌曲　Twitter狠刪帖文

美國總統特朗普（Donald Trump）日前在Twitter轉發一段競選短片，當中含有搖滾樂隊Linkin Park的音樂。有關短片7月18日因收到版權持有人舉報而被移除。Linkin Park表示，未有授權特朗普使用樂隊音樂。

美國大選：Linkin Park表示，未有授權特朗普使用樂隊音樂。圖為樂隊成員Mike Shinoda 2019年3月25日在以色列特拉維夫表演。 （Getty）

特朗普從白宮社交媒體總監斯卡維諾（Dan Scavino）的帖文轉發該短片，片中播放Linkin Park的熱門歌曲「The End」。

樂隊及後發聲明稱未有支持特朗普，亦沒授權他的組織使用樂隊音樂，要求停止使用。Twitter上有關短片已被移除，並顯示「由於版權擁有人報告，該媒體已被禁用」的字樣。

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這次並不是特朗普第一次被禁止使用歌手作品。加拿大唱作人Neil Young在7月初對特朗普在美國獨立日「總統山」的活動中使用他的音樂表示不滿。

英國滾石樂隊（The Rolling Stones）6月27日揚言對特朗普採取法律行動，事關特朗普在造勢活動上播放他們的歌曲「You Can't Always Get What You Want」。

特朗普6月20日在俄克拉何馬州造勢大會上，播放已故著名創作歌手湯姆佩蒂（Tom Petty）的經典名曲「I Won't Back Down」。湯姆佩蒂的家人事後不但痛批特朗普，更禁止特朗普團隊再使用有關歌曲。

特朗普2018年8月在密西西比州（Mississippi）共和黨中期選舉造勢大會時，播放已故美國歌手Prince的名曲《Purple Rain》，事後其遺屬也要求特朗普停止在集會播放他的歌曲。

2016年總統大選時，英國歌手Adele，以及滾石樂隊亦曾經譴責特朗普，要求他在宣傳活動中停止使用其歌曲。