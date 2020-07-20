【我想打籃球】塞爾維亞總統50歲重返校園　盼當上籃球教練

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「安西教練，我想打籃球……」漫畫《男兒當入樽》一幕成為無數籃球迷心中經典。但現實生活營營役役，莫說夢想，可能連抽身打場籃球也有難度。塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）就示範何謂「有心唔怕遲」。年屆50的他為追夢踏出第一步，7月20日宣布自己第二度做學生，在體育學院註冊學習做籃球教練。

塞爾維亞是一個熱愛籃球的國度，歷年不少國家隊選手，都是出色的NBA球員。身材魁悟的武契奇本身是籃球和足球迷，自小就希望能成為一位籃球教練。

他20日在Instagram分享一張與體育學院學生證，以及一顆小籃球的合照，並寫道這是他人生中第二度當學生。他形容：「經過這麼多年，我開始實現自己的童年夢想，你不會相信我有多快樂。」

他6月時曾告訴親政府小報，自己未完成的夢想就當上籃球教練。「沒有什麼比星期六、日能教導年輕孩子籃球更棒的事了。」他又透露，希望日後能訓練「小型俱樂部」的孩子。

武契奇2014年當上總理，並在2017年就任總統。不過，有人批評他在疫情期間重返校園是不負責任。事關國內新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情未解決，不少民眾上街示威，反對政府的封城措施，似乎武契奇應該先好好留在辦公室處理國事。

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