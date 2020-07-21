【美國大選】Kanye West邀請Jay-Z出任競選拍檔

美國饒舌歌手Kanye West宣布參選總統，7月19日接受Kris Kaylin的電台節目訪問時透露，有意邀請同為饒舌歌手的Jay-Z出任競選拍檔。

Kanye West透露，已經聯絡Jay-Z希望對方成為他的副總統人選，成為他的競選拍檔。他指，目前已經有來自懷俄明州的基督教牧師蒂德博爾（Michelle Tidball）擔當他的競選拍檔，不過如果找到其他人當副總統人選，她樂意擔任其他職位。

只是Kanye West也承認，跟Jay-Z已經有一段長時間沒有交談。他說：「其實我們很久沒說話，這樣你才看得出我們是真正的兄弟。」因為生意的衝突，本來是好友的二人近年關係變得緊張。2014年Kanye West和Kim Kardashian結婚，Jay-Z和Beyonce也沒有出席婚禮。

用「瓦干達」框架治國

《福布斯》（Forbes）7月7日訪問Kanye West時，對方曾經大談治國理念，指將採用美國超級英雄電影《黑豹》（Black Panther）虛構國家「瓦干達」（Wakanda）的框架，「因為這最能夠詮釋我們的團隊於白宮帶出的感覺。」他舉例提到，「瓦干達」的科學家發明一雙能夠自動包裹足部的鞋，「我們將一起工作和創新。」