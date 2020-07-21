【美國大選】若特朗普敗選不願離開白宮　佩洛西：用煙把他趕走

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）表示，如果現任總統特朗普（Donald Trump）在11月總統大選中敗選後不願離開白宮，就用煙把他薰出去（fumigated out）。

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）7月20日報道，佩洛西表示，不論是從選民選情還是從憲法制度，特朗普都將於2021年1月離任，無論他是否接受這一結果。

佩洛西稱「（凡事）都有一個章程」，她指「不管他是否知道，他都會在2020年總統大選後離開白宮」，又稱如果敗選後特朗普不願離開白宮，就不得不用煙把他趕走。

特朗普會否接受大選結果並搬離白宮一直是美國關注焦點。佩洛西發表上述言論前一天的7月19日，霍士新聞（Fox News）對特朗普進行採訪。

當被主持人華萊士（Chris Wallace）問及是否能接受民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）在大選中獲勝時，特朗普給出了模稜兩可的回答，他稱「我得看看……我不會說接受，我也不會說不接受……我不會承諾這一點。」他還強調，郵寄投票可能導致大選被操縱。

特朗普還吿訴華萊士，霍士的民意測驗和其他民意調查顯示，他大大落後於拜登這件事是「假的」。