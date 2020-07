美國民主黨眾議員被鬧八婆　議事廳回擊：我都有阿媽生

議會內外議員針鋒相對是家常便飯,但美國眾議院最近有議員被辱罵,捲起風波。共和黨眾議員約霍(Ted Yoho)因為政見不同而指罵民主黨進步派新星奧卡西奧—科爾特斯(Alexandria Ocasio-Cortez),有記者無意聽到。報道刊出後掀起爭議,約霍拒絕正面道歉,奧卡西奧—科爾特斯7月23日於議事廳回擊,直言「我都有阿媽生」,抨擊對方的性別歧視言論,也獲黨內領袖力撐。

奧卡西奧—科爾特斯於國會發言,回擊約霍,「約霍眾議員於記者面前說我是『他媽的八婆』(a f**king b*tch)」,「這是約霍眾議員針對一名女議員所用的字詞。」

事緣奧卡西奧—科爾特斯和約霍對罪案問題持不同意見。約霍7月21日前往國會山莊投票,離開時遇到前往投票的奧卡西奧—科爾特斯。她最近指,紐約市於新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情期間罪案增加,原因是貧窮和失業。約霍當時對她表示有關言論「使人反感(disgusting)」,「你的腦袋有病(You are out of your freaking mind)。」

奧卡西奧—科爾特斯反擊,指對方無禮。二人之後轉身離開,各走各路。約霍說了一句:「他媽的八婆。」《國會山》報的記者偶然聽到對話內容,報道刊出後掀起爭議。

圖為奧卡西奧—科爾特斯和約霍分別於3月27日和3月28日現身國會山莊。(美聯社)

約霍7月22日曾回應事件,但未有直接向對方道歉,甚至只是以「來自紐約的同事」稱呼她,也否認曾經說出冒犯的字眼。奧卡西奧—科爾特斯直言這番說話不是道歉。氣憤難下的她於議事廳堅定回擊。

約霍提到他有妻子和兩名女兒。我比他最年輕的女兒少兩歲。我也是別人的女兒。幸好,我的父親已經不在人世,看不到約霍如何對待他的女兒。我的母親卻要透過電視機看到約霍於眾議院議事廳對我的不尊重,我之所以在此,是因為要讓父母知道,我是他們的女兒,他們將我撫養成人不是用來接受男人的辱駡。 奧卡西奧—科爾特斯

奧卡西奧—科爾特斯形容,這次不是單一事件,而是跟文化有關,並指這個文化「接受針對女性的暴力和暴力語言」。不少議員也響應她的邀請,為她發聲,除了同屬「四人幫」的進步派眾議員以外,還有溫和派的議員。

華盛頓最有權力的女人眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)亦提到自己的經歷。她表示,出任領導層20年以來一直被共和黨人辱駡,他們有女兒、有母親、有姊姊也有妻子,不知道他們憑什麼以居高臨下的姿態示人。擁有五名子女的她提到,多年前,議會討論女性生育健康,有共和黨議員發言說,「佩洛西覺得她比起教宗更了解生育這回事。」

有趣的是,事件兩位主角正正代表美國國內價值觀碰撞得最厲害的兩種人:年長白人男性和年輕少數種裔女性。上屆中期選舉捲起「粉紅浪潮」,新一屆國會女性議員數目創歷史新高,奧卡西奧—科爾特斯正是其中一位,更加成為史上最年輕的女議員。適逢11月即將舉行總統和國會選舉,類似的對碰或許將愈演愈烈,尤其是前副總統拜登(Joe Biden)將伙拍女將迎戰不時對女性評頭品足的總統特朗普(Donald Trump)。