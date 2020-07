【美國大選】Kanye West豪言：我會擊敗拜登

美國饒舌歌手Kanye West宣布參選總統後,7月25日信心滿滿地在社交媒體表示,自己有信心能擊敗代表民主黨出戰的前副總統拜登(Joe Biden)。

I will beat Biden off of write ins #2020VISION — ye (@kanyewest) July 25, 2020

Kanye West當日在Twitter上發文,表示:「我會在總統大選中以write ins擊敗拜登」(I will beat Biden off of write ins #2020VISION),他隨後又以大階表示「我可以在總統大選中以WRITE INS擊敗拜登」(I CAN BEAT BIDEN OFF OF WRITE INS #2020VISION),兩個帖文合共有逾20萬人讚好。

他所講的「write in」是在大選中,非正式候選人(write-in candidate)的名字沒有出現在選民的選票上,而選民在選票上加寫這名「非正式候選人」的名字,以示對其投下支持的一票;部分州份容許選民將未出現在選票上的候選人名字寫上,作為另外的選擇。

這位43歲歌手7月20日在南卡羅來納州北查爾斯頓(North Charleston)舉辦第一場競選集會,部分言論令人側目,怒斥墮胎行為時更當場流淚。

他7月7日接受《福布斯》(Forbes)訪問時曾大談治國理念,指將採用美國超級英雄電影《黑豹》(Black Panther)虛構國家「瓦干達」(Wakanda)的框架,「因為這最能夠詮釋我們的團隊於白宮帶出的感覺。」

