【英國王室】新書爆哈里王子不滿哥哥威廉勢利眼看待梅根

英國媒體7月25日披露一本新書的內容,指哈里王子(Prince Harry)和妻子梅根(Meghan Markle)婚前交往時,哈里的哥哥威廉王子(Prince William)曾鼓勵他再多花時間了解梅根,哈里因而感到氣憤,認為威廉「像個勢利小人」。

《星期日泰晤士報》(Sunday Times)報道,新書引述消息人士稱,威廉對哈里說:「不要覺得你需要趕時間。」 「可盡量花時間來認識這個女孩。」

↓↓↓想回顧有關哈里與梅根的新聞,請點擊放大觀看:

+ 6 + 5 + 4

報道指,哈里為此感到生氣,認為威廉「勢利並居高臨下」。但威廉王子可能覺得自己只是出於對弟弟的關心,覺得哈里「不成熟」。

哈里對威廉用「這個女孩」來形容梅根而感到不滿,他從哥哥語氣中感受到傲慢勢利,他也認為自己不再需要他人照顧。

圖為新書《尋找自由:哈里與梅根及建立現代王室家庭》的封面。(Amazon)

《泰晤士報》(The Times)和《星期日泰晤士報》連載名為《Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Royal Family》(暫譯:《尋找自由:哈里與梅根及建立現代王室家庭》)的新書,內容描繪哈里與梅根的王室生活心路歷程。但路透社報道指哈里和梅根已和這本書撇清關係,說他們未接受過訪問,也沒有為這本書做出過貢獻。