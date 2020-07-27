【英國王室】新書爆哈里王子不滿哥哥威廉勢利眼看待梅根

英國媒體7月25日披露一本新書的內容，指哈里王子（Prince Harry）和妻子梅根（Meghan Markle）婚前交往時，哈里的哥哥威廉王子（Prince William）曾鼓勵他再多花時間了解梅根，哈里因而感到氣憤，認為威廉「像個勢利小人」。

《星期日泰晤士報》（Sunday Times）報道，新書引述消息人士稱，威廉對哈里說：「不要覺得你需要趕時間。」 「可盡量花時間來認識這個女孩。」

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報道指，哈里為此感到生氣，認為威廉「勢利並居高臨下」。但威廉王子可能覺得自己只是出於對弟弟的關心，覺得哈里「不成熟」。

哈里對威廉用「這個女孩」來形容梅根而感到不滿，他從哥哥語氣中感受到傲慢勢利，他也認為自己不再需要他人照顧。

圖為新書《尋找自由：哈里與梅根及建立現代王室家庭》的封面。（Amazon）

《泰晤士報》（The Times）和《星期日泰晤士報》連載名為《Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Royal Family》（暫譯：《尋找自由：哈里與梅根及建立現代王室家庭》）的新書，內容描繪哈里與梅根的王室生活心路歷程。但路透社報道指哈里和梅根已和這本書撇清關係，說他們未接受過訪問，也沒有為這本書做出過貢獻。