哈里梅根新書爆料或惹大禍　外媒：面臨「永久逐出王室」命運

英國哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）的傳記《尋找自由》（Finding Freedom）將於8月出版，闡述2人故事與離開王室的種種內幕，部分內文已經搶先曝光，但因揭露私密的王室家庭糾紛，引發震撼。消息人士透露，哈里夫婦可能因此「面臨被王室永久逐出」的命運。

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消息人士透露，新書爆料的內幕太過私密，已經摧毀哈里與梅根回歸王室的所有希望，「他們是王室家庭深愛的成員，大門永遠都會為他們敞開，但現在很難看到他們如何挽救想要成為的『混血王室』（hybrid royal）新角色，既要履行王室職責，又要從事商務事業」。

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另一名消息人士直言「回不去了」，「一些非常私密的家庭事務被公開了，而且似乎得到他們的祝福。那會是很傷人的」。其他消息人士透露，王室現在只希望哈里夫婦「已經得到他們心中想要的一切……一切都在意料之中」。據悉，白金漢宮目前尚未對此回應。

《找到自由》闡述哈里、梅根故事與離開王室的心路歷程，預計8月出版，部分內文在《星期日泰晤士報》（Sunday Times）上連載，引發震撼。根據節錄內容，威廉王子曾建議弟弟再多花一點時間了解梅根，哈里卻認為哥哥「勢利、傲慢」，因此感到不滿。

傳記作者是時尚雜誌《哈潑時尚（Harper's Bazaar）》皇家編輯斯科比（Omid Scobie）與女性雜誌《ELLE》皇家特派員杜蘭德（Carolyn Durand），他們採訪超過100名關係密切人物，宣稱要捕捉「真正的哈里與梅根」，找出相關錯誤報道的真相。

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