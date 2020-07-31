【新冠肺炎】杜特爾特堅稱可用汽油消毒口罩：我不是說笑

菲律賓的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診個案增加得快，7月30日新增3,954宗確診個案，創單日新高。口罩是重要的抗疫物資，總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）上周曾說，沒有清潔用品的人可以用汽油消毒口罩。他7月31日再度發表有關言論，並堅稱他不是在說笑。

杜特爾特上周這麼說之後，官員迅速糾正並指這只是個笑話。不過杜特爾特31日再次重複，並說：「他們（批評他的人）說：『杜特爾特發瘋』。笨蛋！如果我發瘋，當總統應是你，而不是我。」

他續指：「我所說的是真的。假如沒有酒精，特別對於窮人來說，就去加油站，用（汽油）消毒。」他重覆說：「我不是在說笑。我不是在說笑……你試試像我這麼想。」

英國廣播公司31日報道指，目前沒有證據證明汽油可以消毒口罩。不過長期接觸汽油可能有害，而倒出易燃液體可能會引起火災。

菲律賓確診個案正持續增加，杜特爾特在期待一旦新冠肺炎疫苗面世，國家便能重啟經濟活動，民眾也重過正常生活。他31日說，菲律賓第一劑疫苗可能來自中國。

他稱菲律賓或會從中國取得首支疫苗，他說，在中國供應疫苗時，菲律賓會優先取得。

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