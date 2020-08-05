【英國王室】凱特首次戴口罩現身　碎花款僅售15英鎊

英國劍橋公爵夫人凱特（Catherine, Duchess of Cambridge）8月4日前往位於謝菲爾德（Sheffield）探訪，期間戴有碎花圖案的口罩，為凱特首次戴口罩出席公開場合，也是第二位戴口罩示人的英國王室成員。

《每日郵報》（Daily Mail）報道，凱特的可重用碎花布口罩價值15英鎊，出自倫敦童裝品牌Amaia。至於首位戴口罩出席公開場合的英國王室成員則是康沃爾公爵夫人卡米拉（Camilla, Duchess of Cornwall）。

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凱特探訪位於南約克郡（South Yorkshire）的嬰兒銀行Baby Basics UK。嬰兒銀行為有需要的媽媽提供必需品。新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情期間，嬰兒銀行的需求增加，不過基於安全理由未能接收二手捐贈。

探訪期間，凱特甚至親力親為，協助整理銀行收到的捐贈物品，例如衣服和玩具。凱特和家長見面，聽取他們的故事。她表示，聽到這些家長故事時往往感到激動。她指，記得曾於金斯林（King's Lynn）見過幾個家庭，回家後不禁哭起來，他們的故事很動人，並形容他們於非常時期表現出勇氣。

凱特的到訪鼓勵19個品牌和零售商向經營嬰兒銀行的組織作出捐贈。馬莎（Marks & Spencer）、塞恩斯伯里（Sainsbury's）和樂購（Tesco）等捐出逾萬件物品到全國不同的嬰兒銀行。