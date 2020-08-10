特朗普想成為美國總統山第5個「大頭」？網友惡搞幫他「圓夢」

美媒8月9日報道美國總統特朗普（Donald Trump）想「總統山」出現第五個頭像以他的頭像來設計，美國有線新聞網絡（CNN）9日也報道此事，但特朗普指這是「假新聞」。

美國《紐約時報》8月8日報道特朗普的幕僚曾對南達科他州（South Dakota）州長、共和黨籍的諾姆（Kristi Noem）問及，在南達科他州拉什莫爾峰（Mount Rushmore，俗稱「總統山」）的總統頭像旁再添加頭像的程序。

拉什莫爾山國家紀念公園是美國南達科他州最著名的旅遊景點，因刻有四位美國前總統的雕像，因而被稱為「總統山」。（Reuters）

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諾姆稱二人第一次在白宮橢圓形辦公室會面時，特朗普就提過這件事。她2018年「南達科他州版」的Carpool Karaoke節目中首度透露總統曾在白宮的橢圓形辦公室中和她說及這個「夢想」，當時她以為只是玩笑話。

特朗普問仍是國會議員並競選州長的諾埃姆：「你知道我的夢想是在拉什莫爾峰留下我的面容嗎？」諾埃姆回憶道：「我開始笑，但他沒有，所以他完全是認真的。」

上述消息披露後引發外界討論，一些美國網友製造合成照片，幫特朗普「實現願望」。

特朗普8月9日晚在Twitter上發一張自己在「總統山」前方拍下的照片，回應稱想在「總統山」上「加臉」是假新聞，但也說這是個不錯的想法：「我雖從來沒建議這個，但基於（任期）首個3年半的時間裏達成的許多事情，也許比其他任何總統任期內的都要多，聽起來這是個好主意！」

This is Fake News by the failing @nytimes & bad ratings @CNN. Never suggested it although, based on all of the many things accomplished during the first 3 1/2 years, perhaps more than any other Presidency, sounds like a good idea to me! https://t.co/EHrA9yUsAw — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 10, 2020

2020年8月9日，美國總統特朗普在Twitter上曬出他2020年7月3日拍下的照片，背景是位於南達科他州的「總統山」。（特朗普）

雕刻在拉什莫爾山的四位前總統的頭像，分別是華盛頓（George Washington）、傑佛遜（Thomas Jefferson）、老羅斯福（Theodore Roosevelt）和林肯（Abraham Lincoln），那裏也因此被人們稱為「總統山」。

「總統山」所在的黑山，本身在美國是一片富爭議的土地。它原為土著科塔族（Lakota）聖地，不過後來美國政府強迫他們放棄這塊領土。拉科塔族是大平原印地安人Sioux族的三大族群之一。當地原居民組織NDN Collection行政總裁兼主席Nick Tilsen稱：「拉什莫爾峰是白人至上與結構種族主義的象徵，這仍然存在且在當今社會還存活着，」「積極盜取土著人民的土地，然後雕刻那些滅絕種族的殖民白（人的）臉，這是不公義的。」

這片土地除了被指是美國政府「掠奪」得來，山上雕刻的4名前任總統頭像中的其中兩人、即華盛頓及傑佛遜被指是奴隸主。在6月至今蔓延於美國及歐洲等地的破壞肖像風潮中，有人也提出要炸毀「總統山」。特朗普在獨立日演說中指出，「總統山」將永遠屹立，而且永遠不會被褻瀆。