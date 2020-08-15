【白羅斯示威】抗爭符號遍布明斯克　為何高舉白紅白舊版國旗

白羅斯（前稱白俄羅斯）示威踏入第六日，數以萬計的示威者8月14日走到首都明斯克的街頭，抗議警方武力鎮壓示威。明斯克的獨立廣場除了布滿無數渴望改變的人，還有一個個具象徵意義的抗爭符號。

圖為2020年8月14日，波蘭華沙有人聲援白羅斯示威，她們手持白色鮮花。（Reuters）

白色和鮮花

每逢示威，現場不乏身穿白衣的人。目前身處立陶宛的反對派人物季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）不時身穿白衣現身，曾呼籲支持者戴上白色手帶。示威者表示，白色象徵和平。

過去幾日，數以千計身穿白衣的婦女於明斯克和其他城市手持鮮花組成人鏈抗議。她們手上的鮮花大部份都是白色和紅色，代表白羅斯舊版國旗的顏色。有女士看到在場防暴警察放下防暴盾，便將鮮花送贈給對方，並獻上香吻。

圖為2020年7月30日，季哈諾夫斯卡婭（中）、韋羅妮卡（左）和科列斯尼科娃（右）於明斯克出席集會。（Reuters）

標誌手勢

白羅斯大選前，總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）的三名主要挑戰者被取消參選資格或收監。原本只是一名普通家庭主婦的季哈諾夫斯卡婭決定「代夫從軍」，並得到另兩個陣營的女將相助。

她們組成三人組，出席集會時做出屬於自己的手勢。季哈諾夫斯卡婭舉起拳頭；科列斯尼科娃（Maria Kolesnikova）用雙手造出心形；韋羅妮卡（Veronika Tsepkalo）則擺出勝利手勢。支持者後來相繼仿傚。

蘇聯時期歌曲

蘇聯改革重組時期一首名為《改變》（Changes）的歌曲響徹示威現場每個角落。有示威者用手機播放歌曲，甚至有小提琴家於白羅斯駐莫斯科領事館外演奏。

Около посольства Беларуси в Москве сейчас так: играют «Перемен» Цоя на скрипке



Видео: Эдуард Бурмистров / Дождь pic.twitter.com/hQbYvb6o5A — Дождь (@tvrain) August 9, 2020

《改變》是1980年代俄羅斯搖滾樂歌手措伊（Viktor Tsoi）和樂隊Kino的作品。反對派將《改變》視為示威的「主題曲」，於集會一起唱歌。有兩名支持反對派的唱片騎師於明斯克一場親政府演唱會偷偷將《改變》加入歌單，引來全場掌聲，不過最終被捕，判囚10日。

圖為2020年8月12日，白羅斯明斯克有示威者舉起白羅斯紅綠兩色國旗。（AP）

舊版國旗

白羅斯正式的國旗有紅綠兩色，左側配有富民族特色的條紋圖案。不過示威者高舉的不是這幅旗幟，而是白紅白的舊版國旗。1918年，白羅斯人民共和國成立，白紅白旗成為國旗。不過共和國只是維持數個月，後來成為蘇聯國家，國旗也被更改。蘇聯解體後一度重用白紅白旗，直到盧卡申科執政舉行公投，改用去掉共產標誌的蘇聯時期國旗。

對於白羅斯人而言，現時的國旗代表盧卡申科執政年代，也代表對蘇聯時期的白羅斯。白紅白旗本來只有愛國民族主義者使用，不過最終演變成為反對盧卡申科的象徵。至於曾經於烏克蘭親歐示威和2010年白羅斯示威出現的歐盟旗則消聲匿跡。白羅斯人除了想要擺脫盧卡申科和俄羅斯，也表明想自己當家作主的願望。