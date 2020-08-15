拜登副手賀錦麗疑被澳洲報章歧視　插畫暗嘲是「棕色小女孩」

路透報道，澳洲銷量最多的報紙《澳洲人報》插畫涉種族歧視，疑似描繪美國民主黨總統參選人拜登（Joe Biden）描述副手賀錦麗（Kamala Harris）是「棕色小女孩」，遭各方譴責。澳洲工黨政治人物賈爾斯（Andrew Giles）推文表示：「插畫言論具冒犯性且涉及種族歧視。」

澳洲前律政部長德賴弗斯（Mark Dreyfus）推文說：「如果澳洲人報仍尊重禮節和規範，他們應該立即道歉，並不再刊登這類插畫。」

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然而，澳洲人報總編輯多爾（Christopher Dore）解釋，這則插畫並非插畫家本人的言論，而是在嘲笑拜登的推文。拜登在13日推文談到選擇賀錦麗為副手的消息，他說：「全美的小女孩們，尤其是常被美國社會輕視的非裔和拉丁裔女孩今天早晨起床，會看到新的可能性：成為總統或副總統人選。」

Here's your little reminder of how ludicrously racist Australian commercial media are. This is in the country's only national daily newspaper: pic.twitter.com/7oN7bjRWLO — Ketan Joshi (@KetanJ0) August 13, 2020

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】