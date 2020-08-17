梅根人氣盛或復出影壇？　傳荷里活3.9億斟介：演甚麼都有人想看

哈里王子、梅根離開英國王室之後仍然話題不斷，側寫2人心路歷程的新書《尋找自由》（Finding Freedom）出版後，立刻登上英美兩地的銷售冠軍，證明2人熱度未減。梅根曾是演員，並演出熱門戲劇《金裝律師》，若是重返影劇界，勢必又會讓各方熱議。

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英國《鏡報》就提到許多電影公司老闆，看準梅根的話題性，指名要她回歸影壇拍戲，更有不具名的影壇人士爆料，如果她願意回歸拍電影，包括片酬及分紅，整體收入至少會有5000萬美元（約3.9億港元）。

此言非假，就連《捉鬼敢死隊》（Ghostbusters）、《最爆伴娘團》（Bridesmaids）導演保羅費格（Paul Feig）都證實此事，指出許多電影大亨都已與梅根洽談，更有大牌經紀人強調「梅根演甚麼，都一定會有人想看，畢竟這就是荷里活的生態，不需要好演技，只需要票房吸引力」。

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