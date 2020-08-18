【美國大選】Jill Biden黑歷史　前夫爆拜登「唔熟唔食」撬牆腳

美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）曾提到，自己在1975年首次看到妻子Jill Biden的照片後，就一見鍾情，並對她展開猛烈追求，才終於在1977年抱得美人歸。不過如今Jill Biden的前夫史帝芬森（Bill Stevenson）卻出面踢爆，拜登口中的愛情故事根本就是婚外情，拜登早在1974年就已經跟Jill Biden有不可告人的關係，而這也是導致兩人婚姻破裂的主因。

早前拜登與競選搭檔賀錦麗出席競選活動，Jill Biden亦有出席：

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根據《每日郵報》獨家採訪報道，史帝芬森表示，拜登說他是在1975年與Jill Biden離婚後，才透過相親認識她，進而展開追求，然而這看似浪漫的愛情故事其實全都是虛構的。史帝芬森說，他和Jill Biden早在1972年就認識拜登了，當時他們兩夫妻甚至共同替拜登助選。同年，拜登的第一任妻子妮莉婭（Neilia）與女兒在一場車禍中身亡，僅留下兩名兒子。

史帝芬森說，1974年10月的某一天，正當他在工作時，有個人找上門告訴他，Jill Biden名下的那台車在5月撞到他的保險桿，明明說好要估價賠償，但卻遲遲沒有回覆。當時那個人告訴他，駕駛着Jill Biden的車的人正是拜登，兩人的關係也因此曝了光。史帝芬森說，事實上早在1974年8月，就有一名Jill Biden的好友告訴他，「Jill Biden跟拜登走得太近了。」那年Jill Biden是23歲，史帝芬森26歲，拜登31歲。

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拜登與Jill Biden的關係曝光後，史帝芬森隨即要求妻子離開他的房子，但是她的父親發現後，不斷要求史帝芬森原諒女兒，再給她一次機會，不過全都被史帝芬森給拒絕了。他說，「我把拜登當朋友，但他卻愛上Jill Biden。」

史帝芬森即將出版書籍，他預告，這本書的內容將會揭開拜登的這個虛假故事。72歲的史帝芬森表示，「我不想傷害任何人，但是事實就是事實。」他還說，「這不是一本痛苦的書，我並不痛苦，如果不是因為跟Jill Biden離婚，我無法遇到現任妻子琳達，她是我生命中最重要的人。不過書中的確會有讓拜登和Jill Biden感到不愉快的部分。」

據悉，這本書大約有300頁，其中有關Jill Biden的內容將佔80頁。史帝芬森表示，他還沒決定好要在選前還是選後出版這本書籍，不過他已經準備好了，反正只要10天就能印刷3萬本書。他說，「我不想傷害Jill Biden成為第一夫人的機會，不過這是我的故事。」

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