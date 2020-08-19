特朗普想與老婆牽手卻兩度「食檸檬」　梅拉尼婭舉動惹熱議

美國總統特朗普胞弟上周於紐約離世，特朗普在發表完聲明的數小時後，於16日搭乘空軍一號返回白宮，下機時卻被拍到第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）不願與丈夫牽手的尷尬一幕。

梅拉尼婭兩度拒絕特朗普牽手過程：

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影片顯示，腳踏高跟鞋的梅拉尼婭在走下飛機階梯時，特朗普伸手試圖牽起妻子的左手，但梅拉尼婭拿着手袋只顧着壓住裙襬以免被風吹起，特朗普此時未將手收回，仍然試圖牽起妻子，但是梅拉尼婭再度忽略。這時可見特朗普頭轉向她似乎在說些甚麼，然而妻子仍不理不睬，特朗普只能把手一攤、一臉沒轍的模樣。

最後在兩人下機後，梅拉尼婭才換手拿手袋，特朗普也順利地牽起妻子走向直升機。儘管有人認為梅拉尼婭是因為顧及儀容才未與特朗普牽手，但這已不是她第一次在公開場合被捕捉到拒絕與特朗普牽手。

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2018年4月，特朗普身陷與成人片女星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）的性醜聞時，梅拉尼婭就被拍到在公開活動中一再拒絕與丈夫牽手，同年二月也曾將特朗普的手拍開，甚至在特朗普伸手時恰巧撥頭髮的鏡頭，引起網路討論。

MOMENTS AGO: President Trump, First Lady Melania, and Barron arrive at Joint Base Andrews from Morristown, NJ. pic.twitter.com/f6z3m5gx8w — The Hill (@thehill) August 16, 2020

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