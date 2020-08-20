【美國大選】民主黨網上直播大會　鏡頭背後黨員原來不穿鞋子示人

美國民主黨全國代表大會正在舉行，但與歷屆不同，受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響關係，整個大會都在網上舉行。因此造成一個很特別的狀況：既然鏡頭焦點都在上半身或最多到大腿位置，那看來穿不穿鞋子都沒所謂。

「穿不穿鞋都沒所謂」這句是來自明尼蘇達州參議員克洛布徹（Amy Klobuchar），她在個人Twitter上載了一幅從舞台背後拍攝的照片，寫道：「當大會在網上舉行，還有誰要穿鞋子？」

圖為8月19日，明尼蘇達州參議員克洛布徹的個人Twitter，展示了一張她在演講時沒穿鞋子的照片。（Twitter截圖@Amy Klobuchar）

在過去的黨代表大會上，每個嘉賓都是站在同一個台上發言，觀眾在台下鼓掌、歡呼。不過因新冠疫情的影響，今年的大會搬到網上舉行。為增加演出效果，每名演講者的舞台都有所調整，讓人人的背景不一樣。只不過有評論指出，代表每個州的背景也太刻板，如艾奧瓦州背景是玉米田、密歇根州背景是一架紅色、白色和藍色的車。

另由於攝影機集中在演講者的上半身，讓演講者的一舉一動都顯得格外明顯。同樣參選總統但中途退出，現改為支持拜登（Joe Biden）的桑德斯（Bernie Sanders）在準備發言前，他的妻子就特別叮囑他要挺直胸膛，不要把手放在演講台邊上說話。桑德斯打趣道：「我的手出現在鏡頭前會很失禮嗎？」結果桑德斯在發言時還是不停手舞蹈。

圖為8月18日，賓夕法尼亞州匹茲堡的一個家庭，坐在平台開着電視收看大會直播。（Getty）

缺少了臨場感，缺少了氣氛，是不少人對這次黨代表大會的感想。不過網上舉行也不是毫無好處，觀眾可以在任意的地方，做着任意的事觀看大會直播。特拉華州參議員庫恩（Chris Coons）結識拜登（Joe Biden）多年，他自1988年參加民主黨代表大會。他收到來自很多朋友的短訊，說希望能到現場觀賞拍攝。

但事實上庫恩也不在拍攝現場：「真是難以置信，我竟可以和家人坐在家中的沙發上，一起觀賞人生中最激動人心的政治演說。」

同時，由於播放的錄像也可以是預先錄製的，意味可以重拍至最理想的錄像示人。如奧巴馬夫人米歇爾（Michelle Obama）的演講是一周前錄製的：她搖着頭，閉上眼睛，訴說着他對特朗普（Donald Trump）的失望。