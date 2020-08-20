特朗普籲抵制Goodyear輪胎　斥對方禁員工戴「讓美國再次偉大」帽

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美國總統特朗普8月19日突然呼籲抵制知名輪胎廠商Goodyear（固特異輪胎， 又稱好時年）。他指責這間公司，禁止員工佩戴印有他支持者推崇的「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）口號的棒球帽，拖累該公司股價一度應聲下跌逾2%。

事件源於一張被指是Goodyear內部培訓員工的投影片流出，當中表示「所有人的命也是命（All Lives Matter）」、「警察的命也是命（Blue Lives Matter）」、MAGA服裝及所有政治相關標語是不可接受，但至於「黑人的命也是命（Black Lives Matter）」及支持不同性傾向人士的標語則是可以接受。

特朗普對此不滿，他批評該公司阻止員工穿上「警員的命也是命」（Blue Lives Matter）組織的服裝，卻允許他們支援其他組織，認為這是「不光彩」。

他又表示，如果有替代選擇，他的汽車會換掉固特異的輪胎。他稱對該公司感到不高興，認為他們在玩弄政治。

白宮發言人麥克納尼（Kayleigh McEnany）表示，特朗普在乎的是該公司允許支持「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）運動及其他與平等問題相關服飾，但不允許支持「警員的命也是命」或「讓美國再次偉大」服飾。

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固特異稱，外界廣泛流傳並且引發爭議的一張圖片，並非該集團創造或流傳。該公司表示，他們長期秉持的企業政策，對任何形式的騷擾或歧視完全零容忍。

公司解釋，為強化這項政策，公司要求僱員避免在工作場合，表達支持任何候選人或者政黨的政治活動，也避免以類似形式，鼓吹不符合種族正義和平等的議題。

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