特朗普籲抵制Goodyear輪胎　斥對方禁員工戴「讓美國再次偉大」帽

美國總統特朗普8月19日突然呼籲抵制知名輪胎廠商Goodyear（固特異輪胎， 又稱好時年）。他指責這間公司，禁止員工佩戴印有他支持者推崇的「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）口號的棒球帽，拖累該公司股價一度應聲下跌逾2%。

事件源於一張被指是Goodyear內部培訓員工的投影片流出，當中表示「所有人的命也是命（All Lives Matter）」、「警察的命也是命（Blue Lives Matter）」、MAGA服裝及所有政治相關標語是不可接受，但至於「黑人的命也是命（Black Lives Matter）」及支持不同性傾向人士的標語則是可以接受。

Don’t buy GOODYEAR TIRES - They announced a BAN ON MAGA HATS. Get better tires for far less! (This is what the Radical Left Democrats do. Two can play the same game, and we have to start playing it now!). — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 19, 2020

特朗普對此不滿，他批評該公司阻止員工穿上「警員的命也是命」（Blue Lives Matter）組織的服裝，卻允許他們支援其他組織，認為這是「不光彩」。

他又表示，如果有替代選擇，他的汽車會換掉固特異的輪胎。他稱對該公司感到不高興，認為他們在玩弄政治。

白宮發言人麥克納尼（Kayleigh McEnany）表示，特朗普在乎的是該公司允許支持「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）運動及其他與平等問題相關服飾，但不允許支持「警員的命也是命」或「讓美國再次偉大」服飾。

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固特異稱，外界廣泛流傳並且引發爭議的一張圖片，並非該集團創造或流傳。該公司表示，他們長期秉持的企業政策，對任何形式的騷擾或歧視完全零容忍。

公司解釋，為強化這項政策，公司要求僱員避免在工作場合，表達支持任何候選人或者政黨的政治活動，也避免以類似形式，鼓吹不符合種族正義和平等的議題。